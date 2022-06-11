سيركل تستحوذ على منصة ويب ٣ سايباڤو، لتعزز اعتماد عملتها المستقرة

تام شمس - السبت 11 يونيو 2022 03:48 صباحاً - وافقت شركة سيركل، وهي شركة خدمات مالية من نظير إلى نظير، على الاستحواذ على سايباڤو، وهي منصة بنية تحتية للأصول الرقمية. وستسمح الصفقة لسيركل بتوفير "البنية التحتية كخدمة" للشركات التي ترغب في التطوير على ويب ٣.

كما سيتمكن المطورون من العمل على منتجاتهم دون الحاجة إلى القلق بشأن أمان الأصول الرقمية أو العمليات أو إدارة البنية التحتية لبلوكتشين. ووفقًا للبيان الصحفي الصادر يوم الجمعة، تعتزم شركة سيركل وسايباڤو زيادة الترويج لاعتماد تطبيقات يو إس دي كوين (USDC) وويب ٣ مع دمج التكنولوجيا بعمق في مجموعة منتجاتهم الأساسية.

أيضًا، تريد سيركل تطوير وتشغيل منتجات وخدمات سايباڤو مع دمجها كعنصر منتج جديد لسيركل. سايباڤو هي شركة تايوانية ناشئة تأسست في ٢٠١٨ وجمعت ٤ ملايين دولار في جولة أولية العام الماضي. وسوف تستثمر سيركل في بحث وتطوير سايباڤو بالإضافة إلى تقديم الدعم لمنتجاتها وخدماتها.

حيث قال بول فان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سايباڤو، إن "شركة سيركل وسايباڤو تشتركان في مبادئ وقيم تشغيل متشابهة ونحن متفقون في الاعتقاد بأن سوق تطبيقات ويب ٣ سوف "يتجاوز الهوة" خلال السنوات القليلة المقبلة، مع التوسع في تطبيقات المستهلكين وعلى مستوى المؤسسات."

تحدث كوينتيليغراف مع سيركل عن المشروع الذي وصفوه بأنه "استحواذ استراتيجي"، ويهدف إلى تسريع اعتماد USDC وتقنيات ويب ٣ مع تحسين عروض المنتجات الحالية وإنشاء فئة "خدمات منصة عملات مشفرة" جديدة في سيركل.

ووفقًا لشركة المدفوعات، كان دورها في النظام البيئي هو ربط نظام التمويل التقليدي بتطبيقات ويب ٣، مضيفةً:

"نحن نؤمن أن المستقبل عبارة عن منصة أكثر انفتاحًا للخدمات المالية التي تربط بين هذين العالمين بسلاسة، مع المزيد من التطبيقات والخدمات الأساسية المبنية على البنية التحتية للعملات المشفرة وبلوكتشين."

ولم تكشف سيركل عن شروط الصفقة لكوينتيليغراف.