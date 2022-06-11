إطلاق خدمة تحويل USDC من موني غرام في العديد من البلدان

تام شمس - السبت 11 يونيو 2022 02:45 صباحاً - أطلقت خدمة التحويل عبر الحدود موني غرام رسميًا قناة الدفع التي تعمل بالعملة المستقرة يوم الجمعة، مما يمنح المستخدمين القدرة على إرسال مدفوعات بيو إس دي كوين (USDC) في جميع أنحاء العالم والتي يمكن سحبها نقدًا من قبل المستلمين.

يتم نشر الخدمة في العديد من أسواق التحويلات الرئيسية، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة وكينيا والفلبين، وذلك حسبما أعلنت سيركل وموني غرام يوم الجمعة. ستتوفر وظيفة السحب النقدي العالمية بحلول نهاية شهر يونيو. ولتشجيع التبني، ستتحمل خدمة تحويل USDC صفرًا من الرسوم لأول ١٢ شهرًا.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، تم بناء خدمة التحويل الجديدة من موني غرام على بلوكتشين ستيلر (XLM) وتسمح لمستخدمي محفظة ستيلر بإرسال USDC إلى المستلمين في جميع أنحاء العالم. وتهدف الخدمة إلى سد الفجوة بين الأصول الرقمية والعملة النقدية المادية، وكذلك إظهار فائدة مدفوعات العملات المشفرة.

وقد أوضح دينيل ديكسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ستيلر ديفيلوبمنت فاونديشن، أن قناة التحويل الجديدة ستساعد سكان العالم الذين لا يتعاملون مع البنوك على الوصول إلى الاقتصاد الرقمي لأول مرة. وفي حين تتفاوت التقديرات، يقول البنك الدولي إن ما يقرب من ١,٧ مليار بالغ ليس لديهم حسابات مصرفية، مما يعني أنهم يفتقرون إلى الوصول إلى حساب في مؤسسة مالية. وسواء من خلال التمويل اللامركزي أو العملات الرقمية للبنك المركزي أو خدمات النقل والتسوية التي تعمل بالعملات المشفرة، فقد تم طرح تقنية بلوكتشين كحل محتمل للاستبعاد المالي.