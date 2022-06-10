شركة الخطوط الجوية القطرية تُعلن أن "الميتافيرس سوف يعمل على تمكين البشر"

تام شمس - الجمعة 10 يونيو 2022 02:41 صباحاً - أعلنت الخطوط الجوية القطرية يوم الثلاثاء أنها أطلقت أول تجربة نقل جوي لها، كيو فيرس. وتتيح منصة الواقع الافتراضي هذه للأطراف المهتمة إمكانية زيارة منطقة تسجيل الوصول المتميز في مطار حمد الدولي (HIA) والتنقل خلاله.

ووفقًا لبيانات الشركة لكوينتيليغراف، فإن كيو فيرس هي مجرد أول تجربة للشركة في الميتافيرس. وقالت الشركة إنها تعتزم توسيع مبادرات البيئة الافتراضية الخاصة بها وتعتقد أن الميتافيرس هو جزء من مستقبل العلاقات الإنسانية.

"نحن نعتقد أن المستقبل افتراضي. وسيعمل الميتافيرس على تمكين البشر، وتوسيع آفاقهم وكسر حدودهم من خلال تحدي الأساليب الأساسية التي كانت ذات يوم قيودًا".

ووفقًا للشركة، فإن دخولها إلى الميتافيرس يعكس رغبة ركابها في "محتوى غامر يمكنه تمكين اتخاذ القرار قبل شراء تذكرة، وغالبًا ما يكونون متحمسين لاكتشاف الطائرة التي سيطيرون فيها."

وقد صرح ممثلو الشركة "لهذا السبب نعتقد أن كيوفيرس ستغير الطريقة التي يتخذ بها الركاب خيارات التسوق الخاصة بهم".

أبرزت الشركة أيضًا أنها تخطط لإضافة المزيد من الوظائف والأماكن والتفاعلات إلى منصة الميتافيرس الخاصة بها، وتهدف إلى جعل التجربة اجتماعية ويمكن الوصول إليها من خلال منصة أوكولوس كويست في آر.

كما أنها تعتزم تضمين شراء تذاكر الرحلات الفعلية واختيار المقاعد على متن طائرة حقيقية من خلال الميتافيرس. وأشارت الشركة إلى أن الإجراءات في بوابات الميتافيرس مثل ديسنترالاند وساندبوكس قد تحدث في المستقبل.

"نحن نركز حاليًا على إنشاء ميتافيرس الخاص بنا بدلًا من الاستثمار في ديسنترالاند أو ساندبوكس. لكننا لا نستبعد هذه الخطة. ونواصل استكشاف كيف يمكننا تطوير هذه المنطقة ودمج التوكنات غير القابلة للإتلاف بشكل استراتيجي في كيو فيرس."

في العام الماضي، أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في الشرق الأوسط تتبنى "جواز السفر الرقمي" من IATA Blockchain، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).