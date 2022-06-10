محكمة الاستئناف تحكم على دو كوون وتيرافورم لابز باتباع أمر استدعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات الذي تم تقديمه في سبتمبر

رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية يوم الخميس نزاع الرئيس التنفيذي لشركة تيرافورم لابز، دو كوون، بشأن مذكرة استدعاء من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). كانت الوكالة الفيدرالية تسعى للحصول على وثائق وشهادات فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجرته حول إذا ما كانت تيرا قد استخدمت بروتوكول ميرور لبيع الأوراق المالية غير المسجلة.

تلقى كوون أمر استدعاء في سبتمبر ٢٠٢١ أثناء حضوره مؤتمرًا في مدينة نيويورك. وادعى كوون في وثيقة مقدمة في أكتوبر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد انتهكت قواعدها الخاصة، وقانون الإجراءات الإدارية واللوائح الأخرى من خلال تقديم أمر الاستدعاء شخصيًا. كما طعن لاحقًا في اختصاص المحكمة بشأن القضية بسبب افتقار تيرافورم إلى الاتصال بالولايات المتحدة. ورفضت تلك المحكمة هذه المزاعم في فبراير.

قضت محكمة الاستئناف بأنه تم تقديم أمر الاستدعاء بشكل صحيح وأن هيئة الأوراق المالية والبورصات يمكن أن تقاضي تيرافورم ككيان اعتباري من خلال كوون. علاوة على ذلك، وجدت محكمة الاستئناف أن محكمة المقاطعة لديها بالفعل اختصاص على تيرافورم لابز وكوون.

بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات تفاعلها مع تيرافورم وكوون في هذه القضية في مايو ٢٠٢١، وفقًا للالتماس المقدم في أكتوبر. وقامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بإرسال بريد إلكتروني إلى كوون لطلب تعاونه الطوعي في تحقيقاتها، وبناءً على هذا الطلب، تحدث كوون وممثلوه القانونيون إلى محامي هيئة الأوراق المالية والبورصات في يوليو. كان محامو تيرافورم يتفاوضون بنشاط مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت تقديم أمر الاستدعاء.