مخترقٌ مجهول يتلقى أمر تقييدي عبر توكن غير قابل للإتلاف

تام شمس - الخميس 9 يونيو 2022 11:56 مساءً - أرسلت شركتا المحاماة هولاند آند نايت وبلوستون للمدعى عليه في قضية اختراق أمر تقييدي مؤقت من خلال توكن غير قابل للإتلاف، مما يمثل أول عملية قانونية معروفة يتم تسهيلها بواسطة التوكنات غير القابلة للإتلاف.

وقد تم تقديم ما يسمى بـ "توكن الخدمة" أو "توكن غير قابل للإتلاف للخدمة" إلى مدعى عليه لم يذكر اسمه في قضية اختراق تتعلق بإل سي إكس، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها ليختنشتاين تم اختراقها في يناير مع سرقة ما يقرب من ٨ ملايين دولار. وحسبما أفاد كوينتيليغراف في ذلك الوقت، أدى الهجوم إلى اختراق محافظ المنصة الساخنة، مما أدى إلى فقدان إيثريوم (ETH) ويو إس دي كوين (USDC) وغيرها من العملات المشفرة.

ذكرت إل سي إكس يوم ٧ يونيو أن ما يقرب من ٦٠٪ من الأموال المسروقة مجمدة الآن مع التحقيقات الجارية حاليًا في ليختنشتاين وأيرلندا وإسبانيا والولايات المتحدة. كما تم تجميد ما يقرب من ١,٣ مليون دولار من USDC من قبل سنتر كونسورتيوم، وهي منظمة أسسها مُصدر USDC وبورصة كوين بيز، بناءً على أمر محكمة من المحكمة العليا في نيويورك.حيث قالت إل سي إكس إن الأموال تم غسلها عبر خدمة خلط العملات المشفرة تورنيدو كاش ولكن تم تتبعها لاحقًا من خلال "تحليل الطب الشرعي الحسابي". سمح التحليل أيضًا للشركة بتحديد المحافظ المرتبطة بالمخترق.

في ضوء هذه النتائج، أرسلت شركتا هولاند آند نايت وبلوستون للمحاماة التي تمثل إل سي إكس إلى المدعى عليه المجهول أمر تقييدي مؤقت صدر على السلسلة باستخدام توكن غير قابل للإتلاف. حيث قال إل سي إكس إن هذه الطريقة "تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة العليا في نيويورك وهي مثال على كيف يمكن للابتكار أن يوفر الشرعية والشفافية لسوق يعتقد البعض أنه لا يمكن السيطرة عليه".