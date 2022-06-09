جاك دورسي يتعاون مع جاي زي في برنامج بيتكوين بروكلين التعليمي

تام شمس - الخميس 9 يونيو 2022 11:56 مساءً - انضم فنان ومنتج الهيب هوب الأسطوري في نيويورك، جاي زي إلى مؤسس كاش آب، جاك دورسي، لإطلاق "بيتكوين أكاديمي"، وهو برنامج تعليمي يدعو إلى الرؤية الديموقراطية القائلة بأن "التعليم قوة".

وهو متاح حصريًا لسكان مجمع مارسي بروجكت السكني العام في مدينة نيويورك، وسيبدأ المخطط في ٢٢ يونيو ويستمر حتى ٧ سبتمبر مع خيارات للحضور شخصيًا وعبر الإنترنت. تم تصميم البرنامج التعليمي المجاني لتعزيز الوصول إلى المعلومات المالية وتعزيز الفرص الشاملة.

التفاصيل المحددة للدروس قليلة في هذا الوقت، ولكن الموضوعات متعلقة بضرورة وفائدة ورؤية بيتكوين، بالإضافة إلى الأدبيات المالية العامة كلها ويتم تدريسها من قبل المعلمين لامار ويلسون من بلاك بيتكوين بليونير ونجاح حيه روبرتس من كريبتو بلوكتشين بلاغ.

تم أيضًا تشجيع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٥ و١٧ عامًا على الانضمام إلى 'كريبتو كيدز كامب' في اثنين من أحداث يوم السبت، بينما سيتلقى الحاضرون البالغون جهاز نقطة اتصال واي فاي محمول وخطة بيانات محدودة لمدة عام واحد بالإضافة إلى هاتف ذكي إذا لزم الأمر .

وقال دورسي إن إلهامه جاء من نتائج مبادرات بيتكوين التي دعمت قطاعًا صغيرًا من سكان إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية. وذكر أن الهدف الأسمى هو "إثبات أن إتاحة الأدوات القوية بشكل أكبر للناس تمكنهم من بناء قدر أكبر من الاستقلال".

لتسوية المخاوف المحتملة من المحسوبية، أو التطرف تجاه أصل العملات المشفرة الرائد، أعرب دورسي عن أن البرنامج يهدف إلى تجاوز تدريس بيتكوين إلى المحادثات التي تدور حول "التفكير طويل المدى، والاقتصادات المحلية، والثقة بالنفس".