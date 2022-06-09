تشين لينك تقوم بإحضار خدمة كيبرز وميزة VRF إلى سلسلة بلوكتشين أفالانش

تام شمس - الخميس 9 يونيو 2022 11:56 مساءً - أطلقت منصة أوراكل بلوكتشين تشين لينك (LINK) اثنتين من خدماتها، تشين لينك كيبرز وتشين لينك فيريفايابل راندوم فانكشن (VRF) ودمجهما في شبكة أفالانش برايماري نتورك، وهي شبكة فرعية خاصة داخل منصة أفالانش (AVAX).

وفي الإعلان الذي تم إرساله إلى كوينتيليغراف يوم الخميس، أكد فريق تشين لينك أن التكامل مع أفالانش يتم لدعم المطورين داخل المنصة. سيمكن تشين لينك كيبرز المطورين من أتمتة وظائف العقود الذكية بطريقة لامركزية. ومن ناحية أخرى، ستوفر تشين لينك في آر في مولد أرقام عشوائي (RNG) يمكن استخدامه في العديد من التطبيقات اللامركزية (DApps) التي تتطلب العشوائية.

وقد أعرب إمين غون سيرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آفا لابز، عن إيمانه بأن التكامل يمثل علامة فارقة لأولئك الذين يبنون على أفالانش. ووفقًا لسيرير، سيؤدي ذلك إلى "تبسيط تجربة كل من المطور والمستخدم". بغض النظر عن هذا، أشار المسؤول التنفيذي في أفالانش إلى أن هذا سيؤدي أيضًا إلى تحسين الوظائف والتصاميم داخل التطبيقات اللامركزية. حيث ذكر أنه:

"إن مجتمع أفالانش مليء بالبناة الدؤوبين، وقد أصبحت قدرتهم على بناء وشحن التطبيقات بسرعة على نطاق واسع أكثر سهولة."

كما أعرب المؤسس المشارك لتشين لينك، سيرجي نازاروف، عن مشاعره تجاه التطوير الجديد. وأوضح أن التكامل سيسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات عقود ذكية بأتمتة شاملة وتطبيق RNG تم التحقق منه على أي تطبيق داخل المنصة.