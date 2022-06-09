تباطؤ مشاركة متداولي لونا ٢ على الرغم من الارتفاع بنسبة ٦٧,٥٪ وتصفية ٤ ملايين دولار

تام شمس - الخميس 9 يونيو 2022 08:49 مساءً - عكست تيرا (LUNA٢) جزءًا من خسائرها يوم ٩ يونيو حيث ارتفع سعرها لكل توكن بنسبة تصل إلى ٦٧,٥٪ في اليوم، مما أدى إلى جذب العديد من المتداولين على حين غرة من خلال صفقات المبادلة الدائمة.

متداولو لونا ٢ يقومون ببيعها على المكشوف

بالتفصيل، ارتفع سعر لونا ٢ من ٢ دولار إلى ٣,٥٨ دولار. وقد تزامنت الحركة المتقلبة خلال اليوم مع تصفية ما يقرب من ٤ ملايين دولار من صفقات لونا ٢ على باينانس وبايبيت، بما في ذلك ٢,٤٦ مليون دولار من صفقات البيع، وفقًا لبيانات من كوين غلاس.

إجمالي تصفية لونا ٢. المصدر: كوين غلاس

ومن المثير للاهتمام، أن أسعار تمويل لونا ٢ عبر باينانس وبايبيت ظلت سلبية، مما يشير إلى أن المتداولين ما زالوا يقصرون على الرغم من ارتداد السعر.

تاريخ معدلات تمويل لونا ٢. المصدر: كوين غلاس

إشاعات محافظ الظل

شكّلت تيرافورم لابز (TFL)، وهي الشركة التي تقف وراء بلوكتشين تيرا، لونا ٢ من رماد المشروع الذي تبلغ تكلفته ٤٠ مليار دولار. وقد قامت بتوزيع التوكن الذي تم تجديده بين المستثمرين الذين عانوا من خسائر من استثماراتهم في LUNC وUST عبر توزيع التوكنات.

وحسبما يبدو، قرر هؤلاء المستفيدون من لونا ٢ التخلص من التوكن لاسترداد بعض خسائرهم، وبالتالي دفع سعره للأسفل بنسبة ٨٥٪ في أقل من أسبوعين بعد أن بلغ ذروته عند ١٢,٢٤ دولارًا.

مخطط السعر اليومي لزوج لونا ٢ مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

من المرجح أيضًا أن يبتعد المستثمرون عن لونا ٢ وسط مزاعم بأن دو كوون، المؤسس/ الرئيس التنفيذي لشركة TFL، قد كذب بشأن عدم وجود توكنات LUNAC. والجدير بالذكر أن أحد المطلعين داخل تيرا والمعروف باسم مستعار "FatMan" يدعي أن TFL وكوون يمتلكان ٤٢ مليون LUNA بقيمة تزيد عن ٢٠٠ مليون دولار.

Do Kwon has stated numerous times that TFL has zero new LUNA tokens, making Terra 2 'community owned'. This is an outright lie that nobody seems to be talking about. In fact, TFL owns 42M LUNA, worth over $200m, and they're lying through their teeth. (1/6) pic.twitter.com/D1HIWpAWHG— FatMan (@FatManTerra) Do Kwon has stated numerous times that TFL has zero new LUNA tokens, making Terra 2 'community owned'. This is an outright lie that nobody seems to be talking about. In fact, TFL owns 42M LUNA, worth over $200m, and they're lying through their teeth. (1/6) pic.twitter.com/D1HIWpAWHG — FatMan (@FatManTerra) June 6, 2022

كشف المستخدم أيضًا عن خمس "محافظ ظل" تحتوي على ٤٢,٨١ مليون لونا ٢ (تزيد قيمتها عن ١١٠ مليون دولار بسعر ٩ يونيو)، مشيرًا إلى أنها جميعها مملوكة لكوون.

حيث زعم Fatman أن "دو كوون قد استخدم محفظة الظل الخاصة به للموافقة *على اقتراحه الخاص* من خلال التلاعب بالحوكمة (ليس من المفترض أن تصوّت TFL)، وأخبر الجميع أنها ستكون سلسلة مملوكة للمجتمع، ثم أعطى لنفسه درجة من تسعة أرقام"، مضيفًا:

"هذه مجرد المحافظ التي تم التحقق منها - هناك العديد من المحافظ الأخرى."

تيرافورم لابز وكوون قيد التحقيق

يكافح سعر لونا ٢ بسبب الفحص المتزايد حول تيرافورم لابز، خاصةً بعد أن تم تخصيص ٧٨ مليون دولار من قبل الجهة التنظيمية للضرائب في كوريا الجنوبية في مايو.

علاوة على ذلك، بدأ المدعون العامون والشرطة في كوريا الجنوبية تحقيقًا بعد مزاعم بأن موظفًا في تيرافورم لابز اختلس كمية غير معلنة من بيتكوين (BTC) من الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا فيما إذا كانت توكنات TFL هي أوراق مالية غير مسجلة غير قانونية.

sad to see that despite the fork those that held $LUNA or $UST most likely will never get their money back. hands down the biggest fuck up of the year award goes to @stablekwon. congrats pic.twitter.com/vop90s292b— NFTeddy (@TeddyCleps) sad to see that despite the fork those that held $LUNA or $UST most likely will never get their money back.



hands down the biggest fuck up of the year award goes to @stablekwon.



congrats 🤝 pic.twitter.com/vop90s292b — NFTeddy 🪐 (@TeddyCleps) June 9, 2022



نتيجة لذلك، فإن سعر لونا ٢ لديه فرصة كبيرة للتوجه هبوطيًا في يونيو مع المشكلات المستمرة لتيرافورم لابز والضغوط القانونية والميول الهبوطية بشكل عام.

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