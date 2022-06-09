غيليبراند ولوميس يوضحان أن معظم العملات البديلة هي أوراق مالية

تام شمس - الخميس 9 يونيو 2022 05:49 صباحاً - تعتقد السيناتور كيرستن غيليبراند وسينثيا لوميس أن معظم العملات البديلة من المحتمل أن تُعتبر أوراقًا مالية بموجب تشريعاتهما الجديدة المقترحة - لكنهم أكدوا أن بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) سيتم تصنيفهما كسلع.

اتفق كل من لوميس وغيليبراند مع تقييم رئيس مفوضية الأوراق المالية والبورصة غاري غينسلر بأن معظم العملات المشفرة عبارة عن أوراق مالية بموجب اختبار هوي، حيث ذكرت غيليبراند:

"تذهب معظم العملات المشفرة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات [...] ومن المؤكد أن بيتكوين وإيثريوم سيكونان سلعًا، وهذا متفق عليه. وهذا متفق عليه مع الرئيس غينسلر وكذلك رئيس هيئة تداول السلع الآجلة".

عارضت غيليبراند التقارير التي تصف التشريع بأنه يجعل هيئة تداول السلع الآجلة هي الجهات التنظيمية الأساسية. وقالت: "لا أعتقد أن هيئة تداول السلع الآجلة هي الجهة التنظيمية الأساسية. فهم ملزمون فقط بتنظيم بيتكوين وإيثريوم، وهما غالبية العملات المشفرة اليوم".

أدلى الزوج بالتعليقات خلال حدث في واشنطن بوست يوم ٨ يونيو، بعد يوم من نشر تفاصيل قانون الابتكار المالي المسؤول.

كان روستين بهنام، رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CTFC)، حاضرًا أيضًا في هذا الحدث وأخذ وجهة نظر مختلفة قليلًا عن نسبة العملات البديلة التي هي أوراق مالية. وقال إنه:

"من الواضح تمامًا أن العديد من الأصول الرقمية نفسها تكرر خصائص أو تبدو كسلع. وهي أشبه بمخازن قيمة أكثر من كونها أوراقًا مالية".

كما أخبر توني توثس، رئيس فريق الأصول الرقمية في كيه بي إم جي تاكس، كوينتيليغراف أن التشريع، بموجب شكله الحالي من غير المرجح أن "يمضي قدمًا" في المستقبل المنظور، مضيفًا أنه من غير الواضح أي العملات ستقع في نهاية المطاف ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات مقابل هيئة تداول السلع الآجلة.