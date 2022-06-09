إيب كوين داو يختار رسميًا البقاء ضمن نظام إيثريوم البيئي

تام شمس - الخميس 9 يونيو 2022 05:49 صباحاً - نشر إيب كوين داو، وهو نظام حوكمة يخدم الحقوق الديمقراطية لمالكي إيب كوين - وهو أصل رقمي مرتبط بالنظام البيئي لبورد إيب يخت كلوب - اقتراحًا رسميًا يوم ٢ مايو لمناقشة إذا ما كان يجب أن يظل الأصل على إيثريوم، والانتقال إلى الطبقة الثانية البديلة، أو ربما استكشاف إمكانية الترحيل المتسلسل.

كان اقتراح تحسين إيب كوين (AIP) بعنوان "AIP-٤١: إبقاء إيب كوين داخل نظام إيثريوم البيئي"، من تأليف BAYC ٢٤٩١، المعروف باسم ASEC، واستلهم من عدد من الحوادث، بما في ذلك اضطراب سك أوذرديد وتفاعلات يوغا لابز اللاحقة.

أدت التداعيات الكارثية لبيع الأراضي الأخرى التابعة ليوغا لابز إلى فحص مكثف للقيود المالية لميكانيكا رسوم الغاز في إيثريوم، ودفعت الأعضاء البارزين في مجتمع إيب كوين للتعبير عن مخاوفهم حول عقد التوريد الثابت لشركة إيب كوين وإمكانية التوسع.

بعد ذلك، تفاقم الانكماش الهائل لحروب الغاز، والافتقار إلى الشمول المالي أو النزاهة، بسبب تغريدة يوغا لابز غير المحسوبة بشكل جيد والتي تصر على أنه "يبدو من الواضح تمامًا أن إيب كوين ستحتاج إلى الهجرة إلى سلسلتها الخاصة من أجل التوسع بشكل صحيح "، وأننا" نود تشجيع المنظمة المستقلة اللامركزية على البدء في التفكير في هذا الاتجاه."

على الرغم من الاقتراح التوسعي من شركة يوغا لابز، دافع AIP-٤١ بحماس عن عدم الترحيل من إيثريوم، مشيرًا إلى أن "مثل هذا القرار معقد للغاية ومكلف في الوقت الحالي"، ومن المحتمل أن يؤدي إلى إتلاف وجودهم المتجذر على الشبكة مع أكبر الحجم والاعتماد الثقافي للتوكنات غير القابلة للإتلاف.

"نحن إيب كوين داو نعتقد أنه، على الأقل في الوقت الحالي، يجب أن تظل إيب كوين ضمن نظام إيثريوم البيئي، وألا تنتقل في مكان آخر إلى سلسلة من الطبقة ١ أو سلسلة جانبية غير مؤمنة بواسطة إيثريوم."

كان مجموع الأصوات للاقتراح يعادل ٣,٨ ملايين لصالح الأمر و٣,٣ ملايين ضده - بفارق ٥٣,٥٩٪. وهذه النتيجة ليست نهائية تمامًا، ويمكن مناقشتها بشكل أكبر مع تقديم مقترحات جديدة في غضون فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر.