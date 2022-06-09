المتداولون يستهدفون مستوى ١٤٠٠ دولار لسعر إيثريوم بعد انخفاضها بالقرب من مستوى دعم حرج

تام شمس - الخميس 9 يونيو 2022 03:52 صباحاً - في ٨ يونيو، خضعت شبكة إيثريوم للدمج بنجاح لتصبح قائمة على إثبات الحصة في شبكة اختبار روبستين الخاصة بها، لكن الأخبار كان لها تأثير ضئيل على سعر إيثريوم.

ونظرًا لأن ترقية روبستين تبدو الآن أشبه بأحداث الشراء عند الإشاعة والبيع عند الأخبار، فقد حافظ معظم المحللين على توقعات هبوطية قصيرة المدى لسعر إيثريوم. لنلقي نظرة.

مخطط زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

هل يستطيع سعر إيثريوم الهروب من نمط الرأس والكتفين؟

أشار محلل تويتر "Cactus" إلى نمط رأس وكتفين هبوطي وتساءل عما إذا كان سعر إيثريوم سيكون قادرًا على تتبع الاتجاه الهبوطي الحاد الذي يتبع عادةً اكتمال النموذج.

مخطط زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى أسبوع. المصدر: تويتر

حيث قال Cactus،

"هل هذا ما نحن متحمسون بشأنه؟ من الصعب أن نكون متفائلين في أي إطار زمني حتى نقلب مستوى الدعم / المقاومة عند ألفي دولار."

تم تسليط الضوء على مجالات الدعم التي يجب مراقبتها لأقل من ١٨٠٠ دولار في المخطط البياني التالي الذي نشره محلل العملات المشفرة ومستخدم تويتر باسم مستعار il Capo of Crypto، والذي أشار بشكل مشؤوم إلى أن "الارتفاعات المنخفضة طوال الوقت وقد تم الوصول إلى هذا الدعم في كثير من الأحيان بالفعل."

مخطط زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تويتر

حيث قال المحلل،

"سيتم تأكيد الكسر النظيف عند ١٧٠٠ دولار أمريكي والمرحلة الأخيرة من الانخفاض، مع الهدف الرئيسي = ١٠٠٠ دولار أمريكي."

نموذج المثلث الهابط يتنبأ بمزيد من الانخفاض أيضًا

سلط Crypto Tony الضوء على نمط مخطط مثلث تنازلي منفصل ولكن هبوطي بنفس القدر، والذي فكر فيما إذا كان هذا "أمرًا واضحًا للغاية" لا يمكن تجاهله.

مخطط زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تويتر

استنادًا إلى منطقة الدعم السفلية التي تم إبرازها على المخطط البياني المقدم من Crypto Tony، قد يؤدي حدوث انهيار أقل من السعر الحالي إلى تراجع إيثريوم إلى النطاق بين ١٤٥٠ دولارًا و١٦٠٠ دولارًا.

زخم السعر يتحول إلى سلبي

قدم متداول العملات المشفرة Cantering Clark عرضًا شاملًا أكثر للضعف العام الذي تعرضه إيثريوم، والذي قال: "إذا لم أكن أعتقد أن هذه المرة كانت مختلفة قليلًا، فسوف ألقي نظرة على مخطط إيثريوم بالدولار وأعتقد أن" السفن الكبيرة تتحول ببطء، ولا تتوقف بسهولة."

مخطط زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى أسبوع. المصدر: تويتر

حيث قال Cantering Clark،

"من خلال مقاييس الإطار الزمني العالية، يمكن أن يكون هذا بداية الزخم الفعلي لأسفل."

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