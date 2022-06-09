مؤسس كودكس يقول إن الأصول الرقمية لا تزال منطقية إلى حدٍ كبير

تام شمس - الخميس 9 يونيو 2022 03:52 صباحاً - تحدث المؤسس المشارك والمسؤول التبشيري الرئيسي في كودكس، أليكس غوردون براندر، إلى كوينتيليغراف حول قصة بيتكوين الخاصة به، وحالات الاستخدام في العالم الحقيقي للعملات المشفرة، والانكماش الاقتصادي خلال مقابلة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

حيث أخبر غوردون براندر، وهو متحمس للعملات المشفرة وخبير في مجال التداول منذ فترة طويلة، كوينتيليغراف أنه كان يستكشف العملات الرقمية والمدعومة بالطاقة قبل اكتشاف بيتكوين (BTC). وقد بحث عن "عملة موزعة على أساس ائتمانات الطاقة المتجددة والحكومات"، لكنه يقر بأنها كانت "معقدة للغاية".

في ذلك الوقت، شارك أحد الأصدقاء فكرة بيتكوين مع غوردون براندر، ولكن مثل معظم الأشخاص الذين سمعوا لأول مرة عن بيتكوين - خاصةً في وقت مبكر جدًا - اعتقد غوردون براندر أنها "ربما لن تنجح".

وقد حاول الحصول على بعض الساتوشي، لكن صاحب العمل في ذلك الوقت، بريدجووتر أسوشيتس - التي أسسها معارض بيتكوين السابق الذي تحول إلى مضارب على صعود بيتكوين، راي داليو - "لم تستطع التعامل مع الامتثال". بالتقدم سريعًا إلى عام ٢٠١٥، وهو العام الذي أطلقت فيه شبكة إيثريوم، وأدرك غوردون براندر أن مجال العملات المشفرة لها أرجل.

حيث قال: "كنت مفتونًا حقًا بعملة بيتكوين، لكن فكرة العملة القابلة للبرمجة - فكرة الكمبيوتر العالمي والنظام المالي القابل للتشغيل المتبادل، هي التي أذهلتني".

من عام ٢٠١٥ فصاعدًا، ساعد غوردون براندر في إطلاق بورصة العملات المشفرة وشارك في طفرة عرض العملات الأولية قبل الانضمام إلى كودكس لابز.

أخيرًا، بينما تستمر حركة سعر السوق الهابطة، هناك أمل في عملات بيتكوين والعملات المشفرة:

"بصفتها رهانًا على الاتجاه العلماني، لا تزال الأصول الرقمية منطقية جدًا."

وفي النهاية، يوضح غوردون براندر، أنه كان هناك يقظة فيما يتعلق بتمويل العملات المشفرة والدور الذي يمكن أن يلعبه في حل مشكلات العالم الحقيقي، من "الأشخاص العاديين الذين يدركون أن أموالهم في البنك لم تعد آمنة إذا لم تُعجب حكومتهم بتوجهاتهم السياساية"، إلى معالجة تغير المناخ: