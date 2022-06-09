ولاية نيويورك تقدم إرشادات لإصدار عملات مستقرة مدعومة بالدولار

أصدرت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك (DFS) يوم الأربعاء إرشادات تنظيمية للعملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي الصادرة عن الكيانات الخاضعة لرقابة الإدارة. ووفقًا لبيان إدارة الخدمات المالية، فهي أول جهة تنظيمية في الولايات المتحدة تفرض مثل هذه التوقعات على مُصدري العملات المستقرة.

تتعلق المتطلبات الواردة في التوجيه بقابلية الاسترداد والاحتياطيات والتصديق. وتنص على أن العملة المستقرة يجب أن تكون مدعومة بالكامل باحتياطيات اعتبارًا من نهاية كل يوم عمل ويجب أن يكون لدى المُصدر سياسة استرداد معتمدة مسبقًا كتابيًا من قبل إدارة الخدمات المالية والتي تمنح صاحبها الحق في استرداد العملة المستقرة مقابل الدولار الأمريكي.

علاوة على ذلك، يجب فصل احتياطيات المُصدر عن الأصول المملوكة لها وتتكون من أدوات الخزانة الأمريكية أو الودائع في المؤسسات الحكومية أو المؤسسات المعتمدة فيدراليًا. ويجب أن يخضع الاحتياطي لفحص شهري من قبل محاسب قانوني.

تنطبق الإرشادات فقط على المُصدرين الخاضعين للرقابة من قبل إدارة الخدمات المالية وأصحاب ميثاق الائتمان المحدود الغرض العاملين في الولاية. وفي الوقت الحالي، تلك هي شركة باكسوس ترست، مُصدر باكس دولار (USDP) وباينانس يو إس دي (BUSD)؛ وشركة جيميني ترست، مُصدر جيميني دولار (GUSD)؛ وشركة جي إم أو-زي دوت كوم ترست، مُصدِر زيتارا دولار (ZUSD). ولا تنطبق الإرشادات على العملات المستقرة الأخرى التي قد تكون مدرجة من قبل الكيانات الخاضعة لرقابة إدارة الخدمات المالية.