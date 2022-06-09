"داتا داو" ديلفيا تجمع ٦٠ مليون دولار أمريكي من السلسلة أ بقيادة شركة مالتي كوين كابيتال

تام شمس - الخميس 9 يونيو 2022 12:52 صباحاً - قامت شركة استشارات الخوارزميات الناشئة "دلفين" بإغلاق جولة استثمارية بقيمة ٦٠ مليون دولار مدعومة ببعض أكبر صناديق الاستثمار في العملات المشفرة بينما تشرع في إنشاء منظمة مستقلة لامركزية جديدة تركز على البيانات.

وقاد السلسلة A شركة المشاريع التي تركز على العملات المشفرة مالتي كوين كابيتال، بمشاركة إضافية من ريبيت كابيتال وإف تي إكس فنتشرز وفالور إكويتي بارتنرز وإف جيه لبز ولاتيس فنتشرز وكمبرلاند. وستستخدم شركة دلفين الأموال لإطلاق توكن جديد للمكافآت بالإضافة إلى توسيع الطرق التي يمكن للمستخدمين من خلالها المساهمة بالبيانات في النماذج الخوارزمية، والتي سيتم استخدامها لتعزيز عوائد المستثمرين.

ووفقًا لمؤسس مالتي كوين كابيتال، توشار جاين، فإن المنظمات المستقلة اللامركزية للبيانات تستخدم البيانات المملوكة للمستخدم لإفادة جميع المساهمين داخل المنظمة. بصفتها شركة استشارات، ستستخدم دلفين البيانات التي يساهم بها المستخدمون لزيادة تحسين خوارزميات التداول التي تدير أموالهم بشكل مباشر.

حيث أوضح جاين: "نادرًا ما يُكافأ المساهمون في البيانات على مساهماتهم [...] لأنهم لا يملكون الحق في القيمة التي تم إنشاؤها بواسطة البيانات المجمعة، ولا يحق لهم التحكم في كيفية استخدام بياناتهم، مما يؤدي إلى قفزة هائلة في الإيمان بالمجمع - والذي، للأسف، تم انتهاكه عدة مرات".

تعمل المنظمات المستقلة اللامركزية للبيانات "على حل هذا الاختلال من خلال إعطاء المساهمين في البيانات اتجاهًا اقتصاديًا مباشرًا في البيانات المجمعة والقدرة على التحكم فيها."تقدم منصة الاستثمار في دلفين إستراتيجيات مُدارة بشكل نشط لفترة طويلة فقط. ويمكن للمستخدمين استثمار ما لا يقل عن ١٠ دولارات للحصول على التعرض لمجموعة متنوعة من الأسهم الفردية.

نشأت المنظمات المستقلة اللامركزية بطرق مختلفة لمنح المستخدمين الوصول إلى المجتمعات الخالية من الإدارة الهرمية. حتى أن هياكل المنظمة المستقلة اللامركزية قد حظيت باهتمام الحكومات الوطنية التي تتطلع إلى تشجيع تشكيل المشاريع وتطويرها داخل حدودها. ويعتقد المؤيدون أن المنظمات المستقلة اللامركزية تحفز الاستدامة طويلة الأجل لمشاريع التشفير من خلال منح المستخدمين حصة مباشرة في نموها.