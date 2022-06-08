تقديم مشروع قانون لحظر الأصول الرقمية كوسيلة دفع في البرلمان الروسي

تام شمس - الأربعاء 8 يونيو 2022 08:49 مساءً - في الأشهر الأخيرة، كان المشرعون الروس يستعدون لتدابير لإضفاء الطابع المؤسسي الكامل على العملات المشفرة كأصل استثماري خاضع للضريبة بشكل صحيح وأداة محتملة للتجارة الخارجية في روسيا. والآن، يريدون توضيح أن التحول التنظيمي القادم لن يتضمن أي نوافذ لاعتماد المنتجات المالية الرقمية كطريقة للدفع.

ففي يوم الثلاثاء، قدم أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس النواب بالبرلمان الروسي - مجلس الدوما - مشروع قانون يحظر استخدام "الأنشطة المالية الرقمية" (DFA) لدفع ثمن أي نوع من السلع أو الخدمات. وحسبما حددت المذكرة الافتتاحية:

"إن الروبل هو الوحدة النقدية الرسمية (العملة) في الاتحاد الروسي. وتحدد المادة المذكورة أعلاه حظرًا على إدخال وحدات نقدية أخرى أو بدائل نقدية في أراضي الاتحاد الروسي".

يشير مشروع القانون إلى التشريع الموجود بالفعل، والذي لا يحظر صراحة استخدام العملات الرقمية كطريقة دفع، على الرغم من أنه في الواقع، لا تزال هذه العمليات لا تعتبر قانونية في البلد. ستجعل الوثيقة الجديدة هذا الحظر رسميًا وتلزم مديري تبادل الأنشطة المالية الرقمية بحجب أي صفقات تشير إلى استخدام العملات المشفرة كبديل نقدي.

قدم مشروع القانون أيضًا مفهوم "المنصة الإلكترونية"، والتي تُعرّف بشكل فضفاض على أنها منصة مالية أو منصة استثمار أو نظام معلومات يتم فيه إصدار الأصول المالية الرقمية.