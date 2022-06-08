مستخدمو LINK يفرحون بعد أن جلبت تشين لينك ٢.٠ لخارطة طريق جديدة مع إمكانية الرهن

تام شمس - الأربعاء 8 يونيو 2022 03:48 صباحاً - تعد فرص الدخل السلبي واحدة من أكبر عوامل الجذب في النظام البيئي للعملات المشفرة لأنها تمنح المستثمرين فرصة سهلة لتنمية حجم محفظتهم بغض النظر عن حركة السعر اليومية.

وأحدث توكن حصل على دفعة في سعره بعد الإعلان عن التنفيذ القادم للرهن هو تشين لينك (LINK)، وهي شبكة أوراكل اللامركزية التي توفر معلومات مهمة خارج السلسلة اللازمة للتشغيل السليم للعقود الذكية.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه منذ الارتداد عن أدنى مستوى له عند ٦,٦٧ دولار يوم ٤ يونيو، ارتفع سعر LINK بنسبة ٣٥٪ ليصل إلى أعلى مستوى يومي عند ٩,٠٠ دولارات يوم ٧ يونيو.

المخطط البياني لزوج LINK مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

وإليكم نظرة على التطورات الجديدة في نظام تشين لينك البيئي والتي يمكن أن تدعم ارتفاع الأسعار اليوم.

سنوات من التحضير لإطلاق إمكانية رهن LINK

لقد كانت القدرة على رهن LINK إمكانية مطلوبة لعدة سنوات حتى الآن لأن تشين لينك كانت دائمًا أكبر مشروع أوراكل في النظام البيئي للعملات المشفرة بالكامل.

ووفقًا للإعلان الصادر عن تشين لينك، يتمثل الهدف الشامل للرهن على الشبكة "في منح المشاركين في النظام البيئي، بما في ذلك مشغلي العقَد وأعضاء المجتمع، القدرة على زيادة الضمانات الأمنية وضمانات المستخدم لخدمات أوراكل من خلال دعمها بتوكنات LINK المرهونة."

من خلال رهن LINK، سيتم تعزيز قدرة العقد على تلقي الوظائف وكسب الرسوم على شبكة تشين لينك بينما سيستفيد النظام البيئي ككل من "زيادة أمان الاقتصاد المشفر وضمانات المستخدم".

لا يقدم الرهن حافزًا لتوفير بيانات موثوقة فحسب، ولكنه يسمح أيضًا بآلية جزائية للعقد ذات الأداء الضعيف التي تفشل في تحقيق هدف إنشاء تقارير أوراكل دقيقة باستمرار وتسليمها إلى وجهات محددة في الوقت المناسب.

مشاركة أكبر للمجتمع

فائدة أخرى لإدخال الرهن هي أنه سيساعد في تشجيع قدر أكبر من مجتمع تشين لينك على الانخراط بشكل مباشر في الشبكة عن طريق ربط LINK لدعم أداء شبكات أوراكل.

ويساعد إشراك المزيد من الأفراد في مراقبة المجتمع بشكل مباشر على زيادة لامركزية شبكة تشين لينك وتمكين "نظام سمعة جيدة وآلية إبهار قوية".

من المتوقع أيضًا أن تؤدي إضافة الرهن إلى زيادة اعتماد الشبكة بمرور الوقت حيث تجذب مصادر جديدة للمكافآت وزيادة مقدار رسوم البروتوكول التي يتم إنشاؤها من مصادر غير قائمة على الانبعاثات المزيد من المشاركين.

إثبات الاحتياطيات

تقدم خارطة الطريق الجديدة أيضًا إثبات الاحتياطات (PoR) من تشين لينك.

وباستخدام تلك الميزة، يمكن تدقيق مقتنيات العملات المشفرة لشركة ما بسهولة من خلال عملية آلية تعزز شفافية شبكات بلوكتشين والعقود الذكية وقواعد أوراكل.

ويساعد هذا التدقيق في الوقت الفعلي للضمانات على ضمان حماية أموال المستخدمين من "ممارسات الاحتياطي الجزئي غير المتوقعة والأنشطة الاحتيالية الأخرى من أمناء الحفظ خارج السلسلة." عند القيام بذلك، يساعد إثبات الاحتياطات في تحقيق درجة أعلى من الشفافية لنظام العملات المشفرة البيئي ككل وتعالج بعض أكبر الشكاوى حول كيفية عمل النظام المالي الحالي.

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