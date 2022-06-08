تروفاي تنطلق على أوبتيمزم، لتوسيع الوصول إلى الائتمان على السلسلة

تام شمس - الأربعاء 8 يونيو 2022 03:48 صباحاً - أصبح بروتوكول الإقراض غير المضمون تروفاي أحدث مشروع يتم إطلاقه على أوبتيمزم، وهو حل توسع إيثريوم من الطبقة ٢ الشهير، في خطوة من المتوقع أن تعزز الطلب من المقرضين غير المؤسسيين.

من خلال الإطلاق على أوبتيمزم، سيتمكن مجتمع مُقرضي تروفاي من الوصول إلى تجربة مستخدم أسرع وأرخص، بالإضافة إلى التعرف على مجموعة أكبر من المقرضين الأفراد. حيث قال رافائيل كوزمان، المؤسس المشارك لترست توكن، لكوينتيليغراف في بيان مكتوب: "يمكن لمستخدمي تروفاي الآن إقراض واستعارة وإطلاق محافظ على أوبتيمزم للتمتع بتكاليف المعاملات وسرعات الشبكة المخفضة بشكل كبير". وأوضح كذلك:

"نظرًا لأن معاملات أوبتيمزم أرخص بمعدل ٧٧ مرة من إيثريوم، فإننا نتوقع اعتمادًا أكبر من المقرضين غير المؤسسيين، ونأمل في زيادة الوصول العالمي إلى الفرص المالية لتروفاي."

تم بناء تروفاي بواسطة مشغل العملة المستقرة ترست توكن وتم شحنها إلى العملاء المؤسسيين في نوفمبر ٢٠٢٠. في فبراير، أطلقت ترست توكن سوقًا جديدًا للإقراض على تروفاي مصمم لمنح المؤسسات المالية القدرة على تصميم وإطلاق منتجاتها المالية الخاصة.

يوجد حاليًا أكثر من ٤٠ بروتوكولًا تم نشرها على أوبتيمزم، وهي إشارة إلى أن المزيد من المشاريع كانت تتطلع إلى الاستفادة من الوظائف المحسنة مثل قابلية التوسع الأعلى والرسوم المنخفضة. تم تصميم أوبتيمزم لدعم جميع التطبيقات اللامركزية التي تعمل على إيثريوم عبر أوبتيمستك رولابس، وهو حل توسيع يعمل جنبًا إلى جنب مع سلسلة إيثريوم الرئيسية.

إجمالي القيمة المقفلة على أوبتيمزم يخالف الاتجاه الهبوطي العام في التمويل اللامركزي. المصدر: ديفاي لاما

مع نشر المزيد من المشاريع على أوبتيمزم، ارتفع إجمالي القيمة المقفلة للسلسلة خلال الأسبوع الماضي. وحاليًا، يبلغ إجمالي القيمة المقفلة للشبكة أكثر من ٣٦٩ مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنحو ١٠٠ مليون دولار منذ ٢٩ مايو.