مشروع قانون لوميس-غيليبراند يُنشئ توازن قوة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة حول أسواق العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 8 يونيو 2022 02:49 صباحاً - تم تقديم قانون الابتكار المالي المسؤول الذي طال انتظاره لإنشاء إطار تنظيمي للأصول الرقمية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء. كذلكا تم نشر النص الرسمي للوثيقة المكونة من ٦٩ صفحة.

مشروع القانون الذي قدمه الحزبان، برعاية السيناتور سينثيا لوميس من وايومنغ وكيرستن غيليبراند من نيويورك، "يعالج سلطة هيئة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات، وتنظيم العملات المستقرة والخدمات المصرفية والمعاملة الضريبية للأصول الرقمية والتنسيق بين الوكالات"، وفقًا لبيان. ويتابع البيان أن "استيعاب أن معظم الأصول الرقمية تشبه السلع الأساسية أكثر من الأوراق المالية، يمنح القانون هيئة تداول السلع الآجلة سلطة واضحة على الأسواق الفورية للأصول الرقمية القابلة للتطبيق."

ظهر أعضاء مجلس الشيوخ على قناة سي إن بي سي صباح الثلاثاء، ودار جزء كبير من المقابلة حول تقسيم المسؤوليات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة.

وأوضحت لوميس قائلة: "نحن نحاول فقط ملاءمة عالم الأصول الرقمية في إطارنا التنظيمي الحالي. [...] لقد أمضينا الكثير من الوقت في تعريف اختبار هوي الحديث". كما قالت إنها كانت تلتقي برئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات "غاري غينسلر" في ذلك اليوم، وقد التقى به غيليبراند في اليوم السابق. وأضافت قائلة:

"سنواصل العمل مع كلٍ من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للتأكد من أننا قد توصلنا إلى المزيج الصحيح لاستخدام اختبار هوي لتحديد أي من هذه الوكالات يمكن أن تقوم بالتنظيم بشكل أفضل. فنحن نعتقد أنه، لأننا نستخدم اختبار هوي، فإن الناتج سيكون على ما يرام".

وقال غيليبراند في تلك المقابلة: "تتمثل مهمة الكونغرس الأساسية في كتابة هذه القوانين ويكون على الهيئات التنظيمية تنفيذها. وهم لا يقررون ما يجب عليهم الاحتفاظ به وما لا يمكنهم الاحتفاظ به".

كان غينسلر مصرًا على إعلان أن معظم العملات المشفرة هي أوراق مالية تخضع لسلطة وكالته.

وسيتم تفويض هيئة تداول السلع الآجلة، وهي أصغر بكثير من هيئة الأوراق المالية والبورصات، بتحصيل الرسوم من الكيانات المشاركة في أنشطة النقد أو الأصول الرقمية الفورية لتمويل مسؤولياتها التنظيمية الإضافية.

يعالج مشروع القانون مجموعة من القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة. ويقوم بتكليف إجراء دراسة حول التأثير البيئي للأصول الرقمية، وتشكيل لجنة استشارية للابتكار وتأمر بتطوير إرشادات الأمن السيبراني. كما أنه ينشئ هيكلًا ضريبيًا ويفرض تحليلًا لاستخدام الأصول الرقمية في مدخرات التقاعد.

حيث قال غيليبراند: "يستغرق بناء إطار تنظيمي لصناعة جديدة وقتًا طويلًا". ويجب أن يمر مشروع القانون الآن من خلال لجان مجلس الشيوخ للبنوك والزراعة والاستخبارات والخدمات المالية.

وقد صرحت كريستين سميث، المديرة التنفيذية لرابطة بلوكتشين، في بيان على موقع الرابطة على الإنترنت: "إن التشريع الحزبي الذي أعلنه السيناتور لوميس وغيليبراند اليوم يمثل لحظة فارقة لسياسة العملات المشفرة وخطوة كبيرة إلى الأمام لصناعة العملات المشفرة في واشنطن."