باي بال يتيح تحويل العملات الرقمية إلى محافظ خارجية

تام شمس - الأربعاء 8 يونيو 2022 12:52 صباحاً - بعد طرح القدرة على شراء وبيع العملات المشفرة على منصتها في أكتوبر ٢٠٢٠، أتاحت باي بال أخيرًا للمستخدمين القدرة على نقل الأصول الرقمية وإرسالها واستلامها بين باي بال والمحافظ والبورصات الأخرى. اعتبارًا من يوم الثلاثاء، تتوفر الميزة لاختيار مستخدمين في الولايات المتحدة، مع توسيع الميزة لجميع المستخدمين المؤهلين في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة. وتتكون الدفعة الأولى من العملات المدعومة من بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وبيتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الذين ينقلون عملاتهم المشفرة إلى باي بال إنفاقها عبر "تشيك أوت" في ملايين المحطات التجارية. تم منح الشركة ترخيص بيتلايسنس كاملًا من قبل إدارة الخدمات المالية في نيويورك للعمل.

وسيحتاج المستخدمون ببساطة إلى تسجيل الدخول إلى حساباتهم والدخول إلى قسم العملات المشفرة في التطبيق لبدء نقل العملات المحولة. يُطلب من المستخدمين عمومًا إكمال التحقق من الهوية لمرة واحدة قبل الإجراء.

وستتحمل عمليات تحويل العملات المشفرة إلى مستلمين خارج باي بال رسوم شبكة بناءً على سلاسل بلوكتشين الخاصة بهم، لكن التحويلات بين مستخدمي باي بال لن تتحمل مثل هذه الرسوم. لحماية خصوصية المستخدمين، تقوم الشركة بإنشاء عنوان مستلم جديد لكل معاملة في حساب باي بال الخاص بالفرد. ولن تقوم باي بال أيضًا بفرض رسوم على التحويلات الواردة،

تعمل الشركة أيضًا على دمج أشكال أخرى من خدمات العملات المشفرة، مثل العملات الرقمية للبنك المركزي، لتعزيز بصمتها الرقمية. وهي تستكشف أيضًا إمكانية إطلاق عملتها المستقرة الخاصة بها، والتي يطلق عليها اسم "باي بال كوين". جاء هذا الاكتشاف بعد أن وجد أحد المطورين دليلًا على وجود مثل هذه العملة المستقرة داخل الكود المصدري لتطبيق آيفون الخاص بالشركة.