سعر سولانا يمكن أن يقفز بنسبة بنسبة ٣٥٪ حيث تنقلب إشارتان فنيتان على الاتجاه الصعودي

تام شمس - الأربعاء 8 يونيو 2022 12:52 صباحاً - يظهر مؤشرين تقنيين على الأقل أن سولانا (SOL) يمكن أن تشهد انتعاشًا حادًا في الأسعار في يونيو، حتى بعد تراجع زوج سولانا مقابل الدولار بنسبة ٧٨,٥٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.

سعر SOL يقترب من اختراق الوتد الصعودي

أولًا، كان سعر سولانا يرسم "وتدًا هابطًا" منذ مايو، وأكدته تقلباته داخل خطي اتجاه متقاربين متقاربين. ويعتبر المحللون التقليديون أن الأوتاد الهابطة هي أنماط انعكاس صعودية، مما يعني أنها تتحلل بعد كسر السعر فوق خطوط الاتجاه العليا.

كقاعدة للتحليل الفني، يتم قياس هدف ربح الوتد الهابط بعد إضافة المسافة القصوى بين خطوط الاتجاه العلوية والسفلية إلى نقطة الاختراق. لذلك اعتمادًا على مستوى اختراق SOL، سيرتفع سعرها بحوالي ٢٠ دولارًا، كما هو موضح أدناه.

مخطط سعر زوج سولانا مقابل الدولار اليومي يتميز بإعداد الاختراق "الوتد الصاعد". المصدر: تريدينغ فيو

يضع هذا هدف سعر SOL عند ٥٨ دولارًا إذا تم قياسه من السعر الحالي، أو أعلى بحوالي ٣٥٪. ولكن إذا تراجع السعر بعد اختبار خط الاتجاه العلوي للوتد واستمر في التقلب داخل نطاقه، فإن هدف ربح SOL سيستمر في الانخفاض.

ويمكن أن يرتفع توكن سولانا إلى ٤٤ دولارًا على الأقل بعد كسر نمط الوتد الخاص به.

انحرافٌ صاعد

تأتي المزيد من الإشارات الصعودية لسولانا من الفصل المتزايد بين اتجاهات السعر والزخم.

وبالتفصيل، تصاحب التحركات الهبوطية الأخيرة لـ SOL ارتدادًا صعوديًا في قراءات مؤشر السعر النسبي اليومي (RSI)، وهو مذبذب للزخم يكتشف ذروة الشراء للأصل (> ٧٠) وتشبع البيع.

مخطط السعر اليومي لزوج سولانا مقابل الدولار يظهر اختلاف زخم السعر. المصدر: تريدينغ فيو

يُظهر هذا الوضع، المعروف باسم "الانحراف الصعودي"، أن المضاربين على الانخفاض يفقدون السيطرة وأن المضاربين على الصعود سوف يسيطرون على السوق مرة أخرى.

سولانا لا يزال يواجه مخاطر هبوطية

يعتقد توم بولكوفسكي، المخضرم في الأسواق المالية، أن الأوتاد الهابطة هي مؤشرات صعودية ضعيفة، مع معدل فشل أعلى بنسبة ٢٦٪. في غضون ذلك، هناك فرصة بنسبة ٦٤٪ فقط أن يحقق الوتد الهابط هدف الربح، مما يترك سولانا مع إمكانية استمرار اتجاهه الهبوطي.

ويؤكد بولكوفسكي:

"إن الاختلاف الوحيد الذي يعمل بشكل جيد هو الاختراق الهبوطي في سوق هابطة".

وتتفق الأساسيات حول سولانا مع النظرة السلبية. وهي تشمل الاحتياطي الفيدرالي المتشدد والتأثير السلبي لتشديده على الأصول ذات المخاطر العالية، بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم.

نتيجة لذلك، يمكن أن تنخفض SOL في ظل المخاطر الكلية المذكورة، مع هدفها الهبوطي المحتمل التالي في منطقة ١٩ - ٢٥ دولارًا، كما هو موضح أدناه.

المخطط البياني الأسبوعي لسعر زوج سولانا مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

وقد كان هذا النطاق مفيدًا كدعم في جلسة مارس ويوليو ٢٠٢١.

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