تام شمس - الأربعاء 8 يونيو 2022 12:52 صباحاً - منذ 49 دقيقة
كان من الممكن أن تكون أموال المستخدمين التي تزيد قيمتها عن ٢٠٠ مليون دولار معرضة للخطر إذا اختار المخترق الأخلاقي استغلال الثغرة لتحقيق مكاسب شخصية بدلًا من إبلاغ المطورين بها
في يوم الثلاثاء، أعلن حل التجسير وتوسيع نطاق إيثريوم (ETH)، أورورا، أنه دفع مكافأة قدرها ٦ ملايين دولار لمخترق الأمان الأخلاقي pwning.eth، الذي اكتشف ثغرة خطيرة في محرك أورورا. ويُزعم أن الاستغلال وضع أكثر من ٢٠٠ مليون دولار من رأس المال في خطر. تم دفع المبلغ بالتعاون مع إميونيفاي، وهي منصة رائدة لمكافآت أخطاء ويب ٣.٠، مع أكثر من ١٤٥ مليون دولار من المكافآت المتاحة وأكثر من ٤٥ مليون دولار من المكافآت.
في ٢٦ أبريل، تلقى إميونيفاي تقريرًا من pwning.eth حول عيب فادح في محرك أورورا كان من شأنه تمكين سك النقود اللانهائية لعملات إيثريوم في أورورا إيثريوم فيرتشوال ماشين لتصريف واستخراج تجمع ETH (nETH) المتداخل المقابل في نير. وفي وقت الاكتشاف، احتوى الجمّع على أكثر من ٧٠٠٠٠ إيثريوم بقيمة ٢٠٠ مليون دولار على الأقل.
حيث قال ميتشل أمادور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إميونيفاي: "أحيي أورورا وpwning.eth على المعالجة الكاملة للبلاغ. فقد تم تصحيح الخطأ بسرعة، مع عدم فقدان أموال المستخدمين." أطلقت أورورا برنامج مكافآت الأخطاء مع إميونيفاي قبل أسبوع واحد فقط من اكتشاف الثغرة الأمنية. وفي الوقت نفسه، علق فرانك براون، رئيس الأمن في أورورا لابز، قائلًا: "إننا ننظر إلى برنامج مكافأة الأخطاء باعتباره الخطوة الأخيرة في نهج دفاع متعدد الطبقات وسنستخدم هذا الخطأ كفرصة تعليمية لتحسين الخطوات السابقة، مثل المراجعات الداخلية والخارجية التدقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر أورورا تدفع مكافأة بقيمة ٦ ملايين دولار إلى مخترق أمن أخلاقي من خلال إميونيفاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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