باينانس ترد على مزاعم رويترز بشأن غسيل الأموال

تام شمس - الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:55 مساءً - نشرت بورصة العملات المشفرة باينانس ردًا مطولًا على مقال نشرته رويترز يزعم أن البورصة كانت "مركزًا للمتسللين والمحتالين وتجار المخدرات"، قائلة إن هناك ما لا يقل عن "٢,٣٥ مليار دولار من الأموال غير المشروعة" تم غسلها داخل البورصة.

ففي منشور مدونة، تناول باينانس المشكلة وأشار إلى أن مزاعم المقالة ليست فقط غير صحيحة ولكنها أيضًا محاولات من قبل بعض الأطراف المعنية "لتضليل الجمهور العام" من خلال نشر معلومات مضللة. حيث كتبت بينانس:

"نحن نقترح بشدة أن تتجاهل هؤلاء المؤلفين والنقاد الذين يختارون البيانات بدقة، ويعتمدون على" التسريبات "التي لا يمكن التحقق منها بسهولة من الهيئات التنظيمية، ويغذون جنون الشك في العملات المشفرة من أجل الشهرة أو الكسب المالي. بدلًا من ذلك، انظروا فقط إلى الحقائق".

كما أشارت البورصة إلى أن منصات التمويل التقليدية ملوثة بالأموال غير المشروعة أكثر من العملات المشفرة، التي تتسم بطبيعتها بالشفافية. علاوة على ذلك، نقلت البورصة إحصائيات من الأمم المتحدة أن ٢٪ -٥٪ من النقود الورقية مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.

أخيرًا، في منشور المدونة، نشرت باينانس مراسلاتها عبر البريد الإلكتروني مع رويترز. يتضمن ذلك ردود باينانس الكاملة على استفسارات رويتر قبل نشر المقالة التي تنتقد باينانس.