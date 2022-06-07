إف تي إكس لن توقف التوظيف وسط تسريح العمال في شركات العملات المشفرة الأخرى، وفقًا لما صرح به الرئيس التنفيذي

تام شمس - الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:41 مساءً - في ظل ظروف السوق غير المواتية، قررت بعض الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة خفض قوتها العاملة أو تجميد التوظيف. ومع ذلك، ستستمر منصة تبادل العملات المشفرة إف تي إكس في تعيين موظفين جدد مع استمرار شتاء العملات المشفرة.

في موضوع على تويتر، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إف تي إكس، سام بانكمان فرايد أن البورصة ستستمر في "النمو"، موضحًا أنهم سيضمون موظفين جددًا تمامًا كما فعلوا في أيام السوق الأفضل.

أشار بانكمان فرايد إلى أن الشركة أبطأت التوظيف في فبراير. لكنه قال إن هذا لا يرجع إلى نقص الأموال. تم إجراء هذه الخطوة للتأكد من أن أعضاء الفريق يمكن أن يكون لديهم الوقت الكافي لتوجيه الموظفين الجدد بشكل صحيح قبل إضافة المزيد.

ومن خلال انتقاده للشركات ذات النمو المفرط، أكد بانكمان فرايد أن تعيين المزيد من الموظفين بسرعة لا يعني زيادة كبيرة في الإنتاجية. حيث قال: "في بعض الأحيان، كلما زاد عدد موظفيك، قل إنجازك". وأوضح أن هذا يرجع إلى أن النمو السريع يمكن أن يجعل من الصعب للغاية إبقاء جميع الموظفين "في نفس الصفحة".

علاوة على ذلك، نظرًا لأن إف تي إكس استغرقت وقتها وظفت موظفين بعناية منذ فبراير، ذكر بانكمان فرايد أن البورصة يمكنها الحفاظ على وتيرة التوظيف كما هي "بغض النظر عن ظروف السوق".