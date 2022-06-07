كرونوس من كريبتو دوت كوم تُطلق برنامج تسريع بقيمة ١٠٠ مليون دولار لكل من التمويل اللامركزي وويب ٣

تام شمس - الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:41 مساءً - أعلن كرونوس، وهو نظام بلوكتشين إيكولوجي تم إنشاؤه بواسطة بورصة كريبتو دوت كوم الرائدة للعملات الرقمية، عن إطلاق برنامج تسريع لتتبع التطورات عبر التمويل اللامركزي (DeFi) وويب ٣ والميتافيرس وغيرها.

يقود برنامج كرونوس أكسيليريتور المبادرة مع دعم ١٠٠ مليون دولار لمساعدة مشاريع العملات المشفرة في المراحل الأولية والمراحل الأولية التي تسعى إلى الإرشاد والتمويل والنمو. ووفقًا للإعلان، سيتم مطابقة المشاريع المدرجة في القائمة المختصرة لبرنامج المسرّع مع مرشدين متوافقين.

ومن بين شركاء الاستثمار البارزين الذين يدعمون برنامج كرونوس أكسيليريتور: ميكانيزم كابيتال وسبارتان لابز وآي أو إس جي فنتشرز وأوكي بلوكتشين كابيتل وإيه بي كابيتال وألتكوين باز ودوراهاكس. تخطط شركة كرونوس للانضمام إلى شركاء آخرين في المستقبل. وأضاف كين تيمست، المدير الإداري لشركة كرونوس، مزيدًا من الوضوح حول البرنامج:

"في المناخ الحالي، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نبدأ في البناء بقوة."

يهدف تيمست إلى تعزيز إمكانات المشاريع من خلال توفير الدعم الشامل عبر عمليات المشروع. وكجزء من هذه المبادرة، تعقد شركة كرونوس لابز، ذراع تسريع بدء التشغيل ويب ٣ التابع لشركة كرونوس، ورش عمل أسبوعية تغطي جوانب مختلفة من بناء مشاريع العملات المشفرة.

تحظى المشاريع الطموحة بفرصة شراء استثمار أولي يتراوح بين ١٠٠٠٠٠ دولار و٣٠٠٠٠٠ دولار بالإضافة إلى وجود خيار التمويل الإضافي للمنح. بالإضافة إلى التوجيه والمبادرات التسويقية الأخرى، ستكون المشاريع قادرة على الاندماج في النظام البيئي لشركة كريبتو دوت كوم بما في ذلك محفظة التمويل اللامركزي وبورصة العملات المشفرة وسوق التوكنات غير القابلة للإتلاف.