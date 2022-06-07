شركة أمن سيبراني تدعم "مهمة" بيتكوين، وتحول الميزانية العمومية إلى بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:41 مساءً - مشروعٌ تجاري آخر يشارك في مجال بيتكوين. حيث أعلنت شركة أوكتاغون نتوركس، وهي شركة عالمية لشبكات الأمن السيبراني تضم أكثر من ٢٠ موظفًا، في ٦ يونيو أنها "أنهت عملية تحويل أصولها السائلة وميزانيتها العمومية بالكامل إلى بيتكوين (BTC)."

وستبدأ المجموعة أيضًا "في قبول مدفوعات بيتكوين لجميع خدماتنا، بخصم ٥٠٪ عند الدفع بعملة بيتكوين."

وقد تحدث كوينتيليغراف إلى المؤسسين الإثيوبيين لأوكتاغون نتوركس، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم. أوضحوا أن اعتماد بيتكوين كان مدفوعًا بالإيمان بعملة بيتكوين والإرادة لدعم الشبكة:

"نحن من كبار المؤيدين والمؤمنين بعملة بيتكوين. فنحن نؤمن بصيغة لامركزية للأموال يمكن تحويلها بسرعة الضوء".

وأضافوا أن "منطقة ٢٥٠٠٠ دولار" يمكن أن تكون قاع السوق الهابطة، مع اعتبار أن عملات بيتكوين التي جمعوها "لا تؤثر على تكاليف التشغيل لدينا لأن كل من يعمل هنا هو من المؤمنين جدًا بمهمة بيتكوين."

كما شدد الفريق على أنه - على عكس الاعتقاد الشائع بأن استخدام بيتكوين هو هجوم على العملة الورقية - تفخر المجموعة بجذورها الإثيوبية وتواصل استخدام العملات المحلية بالإضافة إلى بيتكوين:

"إن الناس يفسرون هذا على أنه هجوم على الدولار الأمريكي أو البر الإثيوبي (ETB). وهو ليس كذلك. فنحن نستخدم كلاهما يوميًا في حياتنا اليومية، وقرارنا بشأن بيتكوين هو ببساطة لأننا نؤمن بالشبكة الآمنة الموزعة التي أنشأتها بيتكوين."

ومع ذلك، في حين أن تقلب بيتكوين كبير للغاية بالنسبة لأولئك في العالم الغربي، أوضحت أوكتاغون نتوركس أن بعض موظفيها يختارون بيتكوين كعملة مفضلة لهم. وفي جميع أنحاء إفريقيا، فقدت العديد من العملات - وخاصة فرنك CFA، وهي عملة مستخدمة في ١٤ دولة أفريقية - القوة الشرائية بينما تركت الحكومات بلا قوة.