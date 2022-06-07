البنك المركزي في كازاخستان "لن يتجاهل" سوق العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:41 مساءً - في حين تعمل حكومة كازاخستان على اللحاق بالحجم الهائل لتعدين العملات المشفرة في البلاد من خلال إدخال ضرائب وأنظمة جديدة، يعتزم البنك المركزي المحلي استكشاف الاحتمالات التي توفرها العملات المشفرة.

ففي يوم الثلاثاء الموافق ٧ يونيو خلال المؤتمر الصحفي، صرح رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الكازاخستاني غالمزان بيرماتوف أن الأمة تهدف إلى جني الأرباح من التقنيات التي يمكن أن يوفرها سوق العملات الرقمية. وشدد على جاذبية الابتكارات وأبدى تحفظات بشأن المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي. ولا يعتقد المسؤول أن البنك تأخر عن المباراة:

"لا أعتقد أن البنك الوطني متأخر. فمثل العديد من البنوك والمنظمين الماليين الآخرين في جميع أنحاء العالم، نحن نراقب عن كثب ونبحث عن السؤال".

لم يكشف بيرماتوف عن أي تفاصيل حول الموقف المحتمل للبنك تجاه العملات المشفرة وحذر من أنه من السابق لأوانه التحدث عن التقنين، على الرغم من التخطيط لإجراء مشاورات مع المشاركين في السوق:

"النهج بسيط للغاية: لن نتجاهل هذا السوق. فنحن نريد تحقيق أقصى ربح من الإمكانات المبتكرة التي توفرها لنا هذه التقنيات".

كما كشف المسؤول التنفيذي عن بعض الأخبار حول مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) للبنك الوطني. ووفقًا له، لا يزال البنك ينوي الإعلان عن منهجيته بشأن التنغ الرقمي بحلول نهاية شهر يونيو. وبحسب ما ورد سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن تنفيذ العملة الرقمية للبنك المركزي وفقًا لتلك المنهجية قبل نهاية العام.