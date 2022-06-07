أيوتا فاونديشن تنضم إلى ديل لتطوير تتبع بصمة الكربون في الوقت الفعلي

تام شمس - الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:48 مساءً - دخلت أيوتا فاونديشن، وهي شركة غير ربحية تعمل في مجال توفير أنظمة النظم الإيكولوجية للسجلات الموزعة، في شراكة مع شركة ديل تكنولوجيز العملاقة للتكنولوجيا لتطوير حل يعتمد على البيانات للتتبع في الوقت الفعلي لبصمات الكربون.

حيث أعلن فريق الحلول المتطورة من ديل عن انضمام أيوتا، وهي شركة التكنولوجيا التي تركز على تغير المناخ، وكلايمت تشك وBioE لتطوير حل على رأس مبادرات ديل داتا كونفيدنس فابريك (DCF) ومبادرات بروجكت ألفاريوم.

كانت أيوتا مشاركة نشطة في بروجكت ألفاريوم، الذي تصورته ديل لأول مرة في عام ٢٠١٩ للاستفادة من البيانات التي تم فحصها من DCF، أو "نسيج الثقة" عبر الأنظمة غير المتجانسة. وقد صرح ماثيو يارغر، رئيس قسم الاستدامة في أيوتا فاونديشن:

"إن الشفافية والثقة في البيانات في غاية الأهمية لمعالجة القضايا العالمية لتغير المناخ والانتقال إلى العمل المناخي."

ومن خلال مشاركة تفاصيل حول المبادرة، أوضح يارغر أن الشركات الأربع طورت أداة رقمية متكاملة للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV).

بالاقتران مع بروجكت ألفاريوم، يمكن لـ MRV الرقمي التقاط البيانات من أجهزة الاستشعار والإدخال اليدوي ومعالجتها من خلال خوادم ديل باور إيدج لتقديم رؤى في الوقت الفعلي تقريبًا حول البصمات الكربونية لمرفق BioE للطاقة المستدامة والتسميد. وأضاف يارغر:

"نحن الآن قادرون على تتبع والتحقق من البيانات المتعلقة بتغير المناخ وكيف نحاول بنشاط معالجته على مستوى لم يتحقق من قبل."

وفي الوقت نفسه، قامت شركة كين جين، وهي شركة طاقة مقرها كينيا، مؤخرًا بدعوة القائمين بتعدين بيتكوين (BTC) لتشغيل عملياتهم باستخدام قدرتها على الطاقة المتجددة.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، تولد كين جين ٨٦٪ من طاقتها من خلال مصادر الطاقة الحرارية الأرضية المتجددة. وتشير التقارير المحلية إلى أن كين جين تخطط لاستئجار مساحة من منشأة أولكاريا، الواقعة في موقع بركاني.

حيث أكد القائم بأعمال مدير تطوير الطاقة الحرارية الأرضية في شركة كين جين، بيكيستا موانغي، عزم الشركة على استضافة القائمين بتعدين بيتكوين في كينيا: