نسخة مسرّبة من مشروع قانون أمريكي تُظهر التمويل اللامركزي والمنظمات المستقلة اللامركزية تحت العدسة التنظيمية

تام شمس - الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:41 مساءً - بدأت نسخة مسربة من مشروع قانون بالولايات المتحدة بشأن العملات المشفرة في الانتشار على تويتر في وقتٍ سابق يوم الثلاثاء. وتقوم النسخة المكونة من ٦٠٠ صفحة من مشروع القانون الذي تم تسريبه بتسليط الضوء على بعض المجالات الرئيسية التي تهم الجهات التنظيمية بما في ذلك التمويل اللامركزي (DeFi)، والعملات المستقرة والمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) وبورصات العملات المشفرة.

ويبدو أن حماية المستخدم هي المحور الأساسي للمنظمين، حيث تهدف السياسات إلى مطالبة أي منصة عملات مشفرة أو مزود خدمة بالتسجيل بشكل قانوني في الولايات المتحدة، سواء كان ذلك منظمة مستقلة لامركزية أو بروتوكول تمويل لامركزي.

قد يؤدي هذا إلى تقليص فرص تقدم مشاريع العملات المشفرة المجهولة في الولايات المتحدة. أي منصة عملات مشفرة غير مسجلة في الدولة ستكون مسؤولة عن الضرائب، ولا يزال تعريف التمويل اللامركزي غامضًا.

يحاول مشروع القانون الذي تم تسريبه أيضًا تقديم المزيد من الوضوح بشأن قوانين الأوراق المالية من حيث صلتها بالأصول الرقمية، وهو طلب ظل مستمرًا من مجتمع العملات المشفرة والمشرعين على حدٍ سواء. ووفقًا لتعريف هيئة تداول السلع والعقود الآجلة للسلعة، إذا كان هناك أي دين أو حقوق ملكية أو إيرادات أرباح أو توزيعات أرباح من أي نوع، فإنها صراحةً ليست سلعة أصول رقمية.

كما يقترح مشروع القانون الجديد زيادة تكاليف امتثال البورصات، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الرسوم. وسيتم تصنيف أي بروتوكول أو منصة تتداول في أصل رقمي واحد على أنها بورصة، مما يعني أن صانعي السوق الآليين سيندرجون ضمن نفس الفئة.

يضمن مشروع القانون كذلك أن البورصات لا يمكنها تصفية أموال المستخدمين في حالات الإفلاس ويضيف أنه يجب عليهم إصدار شروط الخدمة للعملاء للموافقة عليها قبل استخدام خدماتهم.كذلك يقترح مشروع القانون الذي تم تسريبه سياسات واضحة لإخضاع سوق العملات المشفرة الناشئ لنطاق القانون. وقد أشار العديد من الخبراء إلى أنه على الرغم من أن السياسات المدرجة يبدو أنها تشجع الرقابة الصارمة، إلا أنها مجرد مسودة.

كما علق المؤسس المشارك لدوجكوين، بيلي ماركوس، على مشروع القانون المسرب واقترح أن السياسات الجديدة ستكون قاسية على التمويل اللامركزي والمنظمات المستقلة اللامركزية والمشاريع المجهولة.