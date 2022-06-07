تقرير: نصف المستثمرين الأثرياء في آسيا لديهم عملات رقمية في محفظتهم

تام شمس - الثلاثاء 7 يونيو 2022 03:48 مساءً - إن المستثمرون الأثرياء في آسيا ليسوا خجولين أو جاهلين بالعملات المشفرة، حيث كشفت الأبحاث أن ٥٢٪ منهم يمتلكون شكلًا من أشكال الأصول الرقمية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

وفقًا لبحث من أكسنتشر نُشر يوم ٦ يونيو، فإن الأصول الرقمية، والتي تشمل العملات المشفرة والعملات المستقرة وصناديق العملات المشفرة، شكلت في المتوسط ​​٧٪ من محافظ المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع، مما يجعلها خامس أكبر فئة أصول للمستثمرين في آسيا.

وكان أكثر مما تم تخصيصه للعملات الأجنبية والسلع والمقتنيات، وفي بعض الحالات كان على قدم المساواة مع أو تجاوز المبلغ المستثمر في الأسهم الخاصة/رأس المال الاستثماري وصناديق التحوط.

وقالت أكسنتشر إن الاستطلاع أجري مع أكثر من ٣٢٠٠ عميل في الصين وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا واليابان وماليزيا وسنغافورة وتايلاند. تُعرِّف الشركة المستثمر الثري بأنه أي شخص يدير أصولًا قابلة للاستثمار تتراوح قيمتها بين ١٠٠٠٠٠ دولار أمريكي ومليون دولار أمريكي.

يمتلك المستثمرون في تايلاند وإندونيسيا أكبر نسبة من الأصول الرقمية في محافظهم المالية مقارنة بأقرانهم.

المصدر: أكسنتشر

على الرغم من أن نصف المستثمرين في آسيا كانوا يمتلكون بالفعل أصولًا رقمية في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، تشير أبحاث أكسنتشر إلى أنه من المتوقع أن يستثمر ٢١٪ أخرى في هذه الأصول بحلول نهاية عام ٢٠٢٢، مما يعني أن ما يصل إلى ٧٣٪ من المستثمرين الآسيويين الأثرياء يمكنهم امتلاك أصول رقمية الأصول بنهاية العام.

"تمثل الأصول الرقمية مساحة بيضاء نادرة وواضحة للصناعة مع فرص عمل كبيرة."

شركات إدارة الثروة لم تدخل بكامل طاقتها

ومع ذلك، وجدت الشركة أن شركات إدارة الثروات، تلك التي تقدم التخطيط المالي والضرائب والاستشارات الاستثمارية والتخطيط العقاري لعملائها، كانت بطيئة في ركوب قطار العملات المشفرة. إذ قالت ٦٧٪ من شركات إدارة الثروات إنه ليس لديها خطط لتقديم منتجات أو خدمات الأصول الرقمية.

"بالنسبة لشركات إدارة الثروات، تمثل الأصول الرقمية فرصة لتحقيق إيرادات بقيمة ٥٤ مليار دولار أمريكي - يتجاهلها معظمهم."

أشارت شركات إدارة الثروات إلى الافتقار إلى الإيمان وفهم الأصول الرقمية، وعقلية الانتظار والترقب، والتعقيد التشغيلي لإطلاق عرض الأصول الرقمية كسبب رئيسي للتراجع، مما دفعهم إلى إعطاء الأولوية للمبادرات الأخرى بدلًا من ذلك.

المصدر: أكسنتشر

قالت أكسنتشر إن عدم مشاركة الشركات يعني أن المستثمرين اضطروا إلى الحصول على مشورتهم المالية بشأن العملات المشفرة من مصادر غير موثوقة.