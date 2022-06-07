يوم سيء لباينانس مع تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات ومقال رويترز الهجومي

تام شمس - الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:48 صباحاً - تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في ما إذا كانت باينانس هولدينغز قد انتهكت قواعد الأوراق المالية عندما أطلقت توكن BNB الخاص بها في الطرح الأولي للعملة الرقمية (ICO) قبل خمس سنوات، حسبما أفادت بلومبرغ يوم ٦ يونيو.

باينانس هي أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، و BNB هي خامس أكبر عملة مشفرة.

تم عقد الطرح الأولي لعملة BNB في يوليو ٢٠١٧ على عدة منصات، خلال ذروة ما يسمى بطفرة الطرح الأولي للعملات الرقمية، وافتتحت بورصة باينانس بعد أيام فقط. ووفقًا لبلومبرغ، نقلًا عن أشخاص مجهولين على دراية بالموضوع، ادعى أحد المقيمين في الولايات المتحدة على الأقل أنه شارك في الطرح الأولي للعملات الرقمية، والتي قد تكون حقيقة مهمة لقضية هيئة الأوراق المالية والبورصات، إذا اختارت الوكالة متابعة واحدة. ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن معظم العملات المشفرة عبارة عن أوراق مالية ورفعت قضايا ضد عدد من مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية.

وقد قال مؤسس باينانس ورئيسها التنفيذي "تشانغ بينغ زاو"، المعروف غالبًا باسم سي زي، في مدونة لعام ٢٠٢٠ أن صياغة تقرير إصدار BNB قد تم تغييره في يناير ٢٠١٩ لأن "احتمالية إساءة فهمها على أنها أوراق مالية أعلى في مناطق معينة." تم إنشاء الذراع الأمريكية لباينانس، باينانس.يو إس، في وقتٍ لاحق من ذلك العام.

وفي ٦ مايو أيضًا، نشرت رويترز تقريرًا خاصًا مطولًا يزعم أن باينانس عالجت ما لا يقل عن ٢,٣٥ مليار دولار من المعاملات من الاختراق والاحتيال الاستثماري ومبيعات المخدرات بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢١، وكان لديها حماية ضعيفة من حيث ممارست اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال لتلك السنوات.

من بين الحالات الأخرى، ذكرت رويترز اختراق إتيربيز، حيث تم غسل بعض العائدات من خلال باينانس بواسطة مجموعة القراصنة الكورية الشمالية لازاروس، وارتباط باينانس بعصابة هايدرا باللغة الروسية.

شكك متحدث باسم باينانس في النتائج التي توصلت إليها رويترز، وأبلغت البورصة فوربس في بيان أن التقرير "مقال رأي مضلل بشكل مؤسف يستخدم معلومات قديمة من عام ٢٠١٩ وشهادات شخصية لم يتم التحقق منها".