كوين شيرز: المستثمرون المؤسسيون يقومون بحيازة بيتكوين وسط سوق العملات المشفرة الهابط

تام شمس - الاثنين 6 يونيو 2022 11:55 مساءً - سجلت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية تدفقات إيجابية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن المكاسب تركزت بشكل أساسي في صناديق بيتكوين (BTC)، مما يشير إلى نهج أكثر حذرًا لتخصيصات العملات المشفرة من جانب المستثمرين المؤسسيين.

إذ شهدت منتجات بيتكوين الاستثمارية تدفقات تراكمية بلغ مجموعها ١٢٦ مليون دولار في الأسبوع المنتهي يوم السبت، وفقًا لأحدث تقرير تدفقات الأموال من كوين شيرز. وحتى تاريخه، أضافت صناديق الاستثمار في بيتكوين بهدوء ٥٠٦ ملايين دولار في صافي التدفقات.

ويبدو أن المستثمرين يخصصون لبيتكوين على حساب إيثريوم (ETH) والعملات البديلة الأخرى. حيث شهدت صناديق إيثريوم تدفقات خارجية بقيمة ٣٢ مليون دولار، مسجلةً الأسبوع التاسع على التوالي من الانخفاضات. وبلغ إجمالي التدفقات الخارجة من منتجات الاستثمار في إيثريوم ٣٥٧,٤ مليون دولار هذا العام.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الاستثمارات في صناديق العملات المشفرة متعددة الأصول بمقدار ٤,٣ ملايين دولار الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي حتى تاريخه إلى ٢٠١,٣ مليون دولار.

يظل غراي سكيل أكبر مدير للأصول الرقمية مع أكثر من ٢٧ مليار دولار تحت الإدارة. ما يقرب من ٩٩٪ من إجمالي أصول غراي سكيل مخصصة لصندوق غراي سكيل بيتكوين ترست، المعروف أيضًا باسم GBTC.

تحمل سعر بيتكوين تسعة انخفاضات أسبوعية متتالية - وهي الأطول في التاريخ - حيث دخلت معنويات المستثمرين فترة طويلة من "الخوف الشديد" على مؤشر الخوف والطمع لبيتكوين.

٦ يونيو، الأسبوع الماضي والشهر الماضي: كان مؤشر الخوف والطمع في بيتكوين في منطقة الخوف الشديد.

وقد تجنبت بيتكوين بصعوبة الأسبوع العاشر على التوالي بإغلاقها عند ٢٩٩٠٠ دولار يوم الأحد - أعلى بـ ٤٥٠ دولارًا فقط من الأسبوع السابق.