أسعار أفالانش تقفز بنسبة ٣٠٪ في يونيو مع نموذج الانعكاس الصعودي الكلاسيكي لتوكن AVAX

تام شمس - الاثنين 6 يونيو 2022 11:55 مساءً - يُظهر أفالانش (AVAX) إشارات على استمرار حركة الارتداد المستمرة حيث يرسم نمط انعكاس صعودي كلاسيكي.

هل يصل سعر AVAX إلى ٣٥ دولارًا؟

يظهر النموذج، الذي يطلق عليه "القاع المزدوج"، عندما يحدد السعر مستوى الدعم، والارتداد، والتصحيح بعد العثور على مستوى المقاومة، والتراجع نحو الدعم السابق والارتداد نحو مستوى المقاومة لمتابعة الاختراق.

منذ ٢٧ مايو، تظهر اتجاهات أسعار AVAX مثل تلك التي نشهدها عادة خلال تشكيل القاع المزدوج. وعلى وجه التحديد، ارتد زوج AVAX مقابل الدولار على المخطط البياني على مدى أربع ساعات مرتين بعد اختبار نفس مستوى الدعم بالقرب من ٢٢,٢٥ دولارًا، ويتطلع الآن إلى اختراق فوق مستوى المقاومة - ويسمى أيضًا "خط العنق" - بالقرب من ٢٧,٥٠ دولارًا.

مخطط سعر زوج AVAX مقابل الدولار على مدى أربع ساعات مع إعداد "قاع مزدوج". المصدر: تريدينغ فيو

إذا اخترق AVAX ما فوق ٢٧,٥٠ دولارًا بشكل حاسم، ويفضل أن يكون ذلك في أحجام التداول، فسيكون الهدف الصاعد على طول مساوٍ للمسافة القصوى بين دعم القاع المزدوج ومستويات خط العنق.

من شأن ذلك أن يضع توكن أفالانش في طريقه نحو ٣٥ دولارًا، بزيادة ٣٠٪ عن سعر يونيو.

سيناريو هبوطي متضارب

يتم تداول أفالانش حاليًا عند ما يقرب من ٨٢٪ أدنى من ذروته القياسية عند حوالي ١٥١ دولارًا، والتي تم تأسيسها في نوفمبر ٢٠٢١. أثناء التصحيح، شكل زوج AVAX مقابل الدولار عدة قنوات توطيد ولكنه تجاوزها لتوسيع اتجاهه الهبوطي أكثر، مما قد يفسد السيناريو الصعودي المحدد في الأعلى.

بإلقء نظرة من بعيد على الإطار الزمني اليومي، يعمل AVAX على التماسك داخل قناة مماثلة منذ مايو ٢٠٢٢، وتتأرجح بين مقاومة خط الاتجاه الهابط ودعم خط الاتجاه الأفقي. عند وضعها معًا، تشكل خطوط الاتجاه هذه "مثلثًا هبوطيًا"، والذي يعتبره المحللون التقليديون نموذجًا استمراريًا.

مخطط السعر اليومي لزوج AVAX مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

لذلك، يخاطر AVAX باختراق المثلث الهابط في الأيام القادمة، مع ميله إلى الاتجاه الهبوطي. في غضون ذلك، في السيناريو "المثالي"، سينخفض ​​التوكن بمقدار ارتفاع المثلث الهابط، عند قياسه من نقطة الاختراق.

يضع هذا المثلث الهابط لأفاكس بالقرب من ١٣,٢٥ دولارًا، أي أقل بنسبة ٥٠٪ تقريبًا من سعر ٦ يونيو.

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