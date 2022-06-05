سعر بيتكوين يحتاج إلى الإغلاق فوق ٢٩٤٥٠ دولارًا لتحقيق أول شمعة أسبوعية خضراء منذ مارس

تام شمس - الأحد 5 يونيو 2022 08:45 مساءً - أبقت بيتكوين (BTC) المتداولين في حالة من التخمين حتى إغلاق ٥ يونيو الأسبوعي حيث تحاكي حركة سعر بيتكوين نهاية الأسبوع الماضي بشكل كبير.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى أسبوع (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

أظهرت بيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار يدور حول مستوى افتتاحه يوم ٣٠ مايو وقت كتابة هذه المقالة، بزيادة ٣٠٠ دولار فقط عن سبعة أيام مضت.

مع مرور ساعات قبل إغلاق الشمعة الأسبوعية، احتفظ الزوج بالتالي بخطر إغلاق قاع هبوطي آخر. وهذا من شأنه أن يأخذ بيتكوين إلى رقم قياسي جديد من حيث الأسابيع "الحمراء" المتتالية.

وعند مناقشة النتائج المحتملة، كان لدى المتداولين آراء مختلطة.

حيث أضاف حساب تويتر الشهير Crypto Santa في التعليقات في اليوم: "يبدو أن بيتكوين ستحصل على الأرجح على إغلاق أسبوعي أعلى من ٢٨,٥ ألف دولار، مما يعني ضمنيًا مزيدًا من حركة النطاق للأسبوع المقبل".

أشار Crypto Santa إلى أن بيانات التضخم في الولايات المتحدة كانت مقررة في الأيام المقبلة، وهذا يأخذ شكل قراءات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر مايو والتي يمكن أن تثير التقلبات في حالة إظهار التضخم على أنه يتجاوز التوقعات المرتفعة بالفعل.

وقال جيفري روزنبرغ، كبير مديري المحفظة للاستراتيجيات المتعددة المنهجية في شركة بلاك روك العملاقة لإدارة الأصول، لبلومبرغ: "ما زالت هيئة المحلفين خارجة فيما يتعلق بمسار التضخم".

"لا يمكنك حقًا إخراج الاحتياطي الفيدرالي من أعمال التركيز على الأولوية الأولى - المتمثلة في خفض التضخم - حتى تبدأ حقًا في رؤية ذلك يظهر بشكل نهائي. وحتى يحدث ذلك، سيكون وقتًا صعبًا للغاية."

جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل عند ٨,٣٪، مما زاد التضخم بالفعل عند مستويات لم نشهدها منذ أوائل الثمانينيات.

صفقات الشراء على بيتفينكس تثير الخوف من "كارثة التصفية"

في حين توقع الكثيرون أن بيتكوين ستعود في النهاية إلى أدنى مستوياتها في مايو، بقيت مجموعة واحدة من المتداولين متفائلة بشكل واضح.

ففي بورصة بيتفينكس الرئيسية، استمرت الرهانات الطويلة على بيتكوين في الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتصل إلى مستويات قياسية جديدة وتسبب في ارتباك المحللين.

وقد تسارع الاتجاه بشكل ملحوظ بعد الرحلة إلى ٢٣٨٠٠ دولار، مما أدى إلى مخاوف من أن حدث التصفية يمكن أن يضيف إلى هشاشة السوق في حالة انعكاس زوج بيتكوين مقابل الدولار للانحدار.

وكجزء من تغريدة كتبها المعلق كيفن سفينسون يوم ٢ يونيو: "هذا إما سينتج عنه اندفاع رائع ... أو كارثة تصفية".

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.