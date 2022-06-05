عمليات تركيب ماكينات الصراف الآلي لبيتكوين تسجّل انخفاضًا قياسيًا في مايو، وهو أكبر انخفاض منذ عام ٢٠١٩

تام شمس - الأحد 5 يونيو 2022 06:52 مساءً - شهدت عمليات تركيب أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين (BTC) في جميع أنحاء العالم انخفاضًا حادًا على مدار عام ٢٠٢٢، حيث سجلت في شهر مايو ٢٠٢ ماكينة صراف آلي جديدة لبيتكوين، وهو نطاق شوهد آخر مرة منذ ثلاثة أيام في عام ٢٠١٩.

وعلى مدار الأشهر الخمسة الماضية منذ يناير، شهدت عمليات تركيب أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين تباطؤًا تدريجيًا، وانخفضت في النهاية بنسبة ٨٩,٧٥٪ عن عمليات التركيب الجديدة في ديسمبر ٢٠٢١ البالغ عددها ١٩٧١. ومع ذلك، تكشف البيانات الواردة من كوين إيه تي إم رادار عن عودة واضحة في أرقام التثبيت حيث شهد العالم تثبيت ٨١٧ جهاز صراف آلي بيتكوين في يونيو - في الأيام الخمسة الأولى فقط.

Net change of cryptocurrency machines number installed and removed monthly. Source: Coin ATM Radar

صافي التغيير في عدد ماكينات العملات المشفرة التي تم تركيبها وإزالتها شهريًا. المصدر: كوين إيه تي إم رادار

تتضمن بعض العوامل الرئيسية التي تساهم في تباطؤ عمليات تركيب أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، واللوائح غير الواضحة أو المضادة للعملات المشفرة، وتشبع السوق وتأثير الأعمال بسبب جائحة فيروس كورونا المستمر.

تؤكد بيانات كوين إيه تي إم رادار أن الولايات المتحدة هي موطن لـ ٨٧,٩٪ من إجمالي ٣٧٨٢٦ ماكينة صراف آلي مشفرة في جميع أنحاء العالم. وتضم أوروبا، كقارة، شبكة من ١٤١٩ جهاز صراف آلي - تمثل ٣,٨٪ من منشآت أجهزة الصراف الآلي العالمية.

عدد ماكينات العملات المشفرة التي تم تركيبها من قبل الشركة المصنعة بمرور الوقت. المصدر: كوين إيه تي إم رادار

تحافظ شركة جينيسيس كوين المصنعة لماكينات الصراف الآلي للعملات المشفرة على مكانتها كشركة رائدة من حيث حصة السوق، والتي تمثل ٤١٪ من إجمالي ماكينات الصراف الآلي للعملات المشفرة العاملة في جميع أنحاء العالم. تشمل الشركات المصنعة الأخرى التي تتمتع بحصة سوقية بارزة جيينرال بايتس (٢١,٦٪) وبيت أكسيس (١٦٪) وكوين سورس (٥,٤٪) وبيتستوب (٤,٧٪).

في حين أن تحديات العالم الحقيقي قد يكون لها تأثير مؤقت على التوسع المادي لبيتكوين عبر أجهزة الصراف الآلي، إلا أن شبكة بيتكوين في جوهرها تستمر في التفوق على سجلاتها السابقة في تأمين ولامركزية وتسريع شبكة من نظير لنظير (P٢P) التي لا يمكن اختراقها.