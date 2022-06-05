هل تمثل سولانا فرصة "شراء" مع وجود سعر SOL عند أدنى مستوياته خلال ١٠ أشهر وانخفاضه بنسبة ٨٥٪ من ذروته؟

تام شمس - الأحد 5 يونيو 2022 02:41 صباحاً - انخفض سعر سولانا (SOL) يوم ٣ يونيو، مما أدى إلى انخفاض صافي خسائره الورقية إلى ٨٥٪ بعد سبعة أشهر من تجاوز ٢٦٠ دولارًا.

انخفض سعر SOL بأكثر من ٦,٥٪ خلال اليوم إلى ٣٥,٦٨ دولارًا، بعد فشله في الارتداد بقناعة من أدنى مستوياته خلال١٠ أشهر.

مع استقراره الآن عند مستوى دعم تاريخي مهم، يمكن أن يشهد زوج SOL مقابل الدولار ارتدادًا صعوديًا في يونيو، ويتطلع إلى منطقة ٤٠-٤٥ دولارًا بعد ذلك، مرتفعًا بحوالي ٢٥٪ عن سعر اليوم.

مخطط السعر اليومي لزوج SOL مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

انخفاض سعر SOL بنسبة ٦٠٪ في المستقبل؟

ومع ذلك، فإن سيناريو الارتداد بعيد عن أن يكون مضمونًا وتواجه سولانا رياحًا معاكسة من التداول مع بيتكوين (BTC)، وهي العملة المشفرة الأعلى (حسب القيمة السوقية) التي تؤثر عادةً على الاتجاهات عبر أفضل العملات الرقمية.

والجدير بالذكر أن معامل الارتباط الأسبوعي بين بيتكوين وسولانا كان ٠,٩٢ اعتبارًا من ٤ يونيو.

معامل ارتباط زوج سولانا مقابل الدولار أمام زوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

علاوة على ذلك، من المحتمل أن تشهد سولانا خسائر أكبر من بيتكوين إذا انخفض سعر بيتكوين بشكل أعمق عن مستوى الدعم النفسي الحالي البالغ ٣٠٠٠٠ دولار.

في غضون ذلك، يبدو بنك الاحتياطي الفيدرالي مصممًا على رفع أسعار الفائدة المعيارية وتقليل ميزانيته العمومية. نتيجة لهذه السياسة المتشددة، فإن الأصول ذات المخاطر العالية مثل بيتكوين لديها مجال للانخفاض، مما يضر بآفاق سولانا الصاعدة.

سيؤدي كسر مستوى الدعم الحالي لـ SOL - حوالي ٣٥ دولارًا - إلى زيادة فرص التراجع نحو النطاق ١٨-٢٥ دولارًا، والذي كان بمثابة منطقة دعم قوية في مارس ويوليو ٢٠٢١، وسبق ارتفاع الأسعار بنسبة ١٢٠٠٪، كما هو موضح أدناه.

المخطط البياني الأسبوعي لسعر زوج SOL مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

قد يضع هذا السيناريو الهبوطي SOL أقل من سعر اليوم بنسبة ٦٠٪ تقريبًا.

انقطاعات شبكة سولانا

تأتي التوقعات الهبوطية لـ SOL أيضًا في الوقت الذي تواجه فيه سلسلة بلوكتشين سولانا انقطاعات متكررة، مما يجعل شبكتها غير قابلة للاستخدام عمليًا بسبب "التطبيقات اللامركزية" الرئيسية، بما في ذلك بروتوكول الإقراض سولند والبورصة اللامركزية سيروم، لساعات.

ظهر أحدث خلل في برنامج سولانا في الأول من يونيو والذي أدى إلى إغلاق الشبكة لمدة ٤,٥ ساعات. حدث أكبر انقطاع في بلوكتشين في يناير وانخفض لمدة ١٨ ساعة تقريبًا.

قد تؤدي حالات الانقطاع إلى إثارة مخاوف المستثمرين لصالح منافسة سولانا، وقد تزامن ذلك بالفعل مع قيام العديد من المتداولين بتدوير رؤوس أموالهم في أماكن أخرى.

يعتقد مايلز دويتشر، محلل السوق المستقل، أن مستثمري العملات الرقمية أصبحوا حذرين بعد أن شهدوا إخفاق تيرا الأخير. ومع ذلك، يؤكد المحلل أن الانقطاعات في سولانا ستقل بمرور الوقت مع نضوج الشبكة.

وأشار إلى أنه "إذا فشلوا في خنق مثل هذه الأحداث، فسوف تستمر سلاسل الطبقة ١ الأخرى [بلوكشين الطبقة ١] في التهام حصتها في السوق".

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