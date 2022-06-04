متداولو بيتكوين على المدى الطويل يبدأون "التوزيع" الذي سبق قيعان أسعار بيتكوين

تام شمس - السبت 4 يونيو 2022 09:54 مساءً - ظلت بيتكوين (BTC) محصورة في نطاق ضيق يوم ٤ يونيو حيث استمرت طلبات المتداولين للحصول على قاع ماكرو جديد.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

المحتفظون بالعملات على المدى الطويل يبدأون "التوزيع"

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار عالق بين ٢٩٠٠٠ دولار و٣٠ ألف دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

تمكن الزوج من الانتعاش إلى ما يقرب من ٣١٠٠٠ دولار في اليوم السابق، ولكن آخر جلسة تداول في وول ستريت من الأسبوع ققت الربح لجهود المضاربين على الارتفاع.

نظرًا لأن الأسواق "خارج ساعات العمل" عرضت أحجامًا منخفضة ولكن تقلبًا ضئيلًا، كانت الأنظار تركز على الاتجاه المحتمل لما يمكن أن يكون اختراقًا حتميًا.

حيث أعلن Crypto Tony اليوم في سلسلة من التغريدات: "يبدو المخطط البياني الأسبوعي على بيتكوين مروّعًا وبالتالي لا يزال الاتجاه مستمرًا. وأعتقد أننا سندخل مرحلة توحيد لفترة أطول قليلًا في هذا النطاق قبل أن ينخفض المستوى في النهاية".

كرر منشور آخر هدفًا يتراوح بين ٢٢٠٠٠ دولار و٢٤٠٠٠ دولار لبيتكوين بمجرد أن يترسخ هذا الانخفاض المتوقع.

حيث جاء في المنشور: "أنا أبحث عن انخفاض آخر إلى ٢٤٠٠٠ دولار - ٢٢٠٠٠ دولار، لكن التوزيع يستغرق وقتًا بالطبع. لذلك ربما نحوم حول مناطق الدعم هذه قبل أي انخفاضات حتى الآن".

أضافت البيانات من منصة التحليلات على السلسلة كريبتو كوانت بمثابة الوقود إلى النار، والتي أشارت إلى أن المحتفظين بالعملات على المدى الطويل بدأوا في تجريد أنفسهم من مخبأهم في حركة سوق هابطة كلاسيكية.

حيث لخص المحلل المساهم إدريس قائلًا: "بدأت مرحلة استسلام حاملي الأسهم على المدى الطويل" في أحد تحديثات السوق كويك تيك الخاصة بالموقع والتي تم إصدارها يوم ٣ يونيو.

وتعليقًا على المخطط البياني لنسبة ربح الإنتاج المنفق (SOPR)للمحتفظين بالعملات على المدى الطويل، أجرى إدريس مقارنات بالظروف التي سبقت قيعان الأجيال في تاريخ بيتكوين. وشمل ذلك الأسواق الهابطة لعامي ٢٠١٤ و٢٠١٨، بالإضافة إلى انهيار السوق الشامل بسبب جائجة كوفيد-١٩ في مارس ٢٠٢٠.

ويقرأ المنشور: "حاليًا، يدخل أصحاب العقود طويلة الأجل مرحلة الاستسلام ويبيعون بخسارة، مما يشير إلى أن مرحلة تراكم الأموال الذكية قد بدأت، وستقدم الأشهر القليلة المقبلة فرصة كبيرة للاستثمار طويل الأجل في السوق".

وأشار إلى أن حدث الاستسلام هذا "عادة ما يمثل أدنى مستوياته لعدة سنوات."

مخطط توضيحي لنسبة ربح الإنتاج المنفق للمحتفظين بالعملات على المدى الطويل (لقطة شاشة). المصدر: كريبتو كوانت

البورصات لا تزال تشهد عمليات شراء كبيرة

في تلميح إلى أن البعض كانوا يشترون بالفعل عند الانخفاض، في غضون ذلك، أظهرت بيانات البورصات أن التدفقات الخارجة كانت تتفوق على التدفقات الداخلة بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.

ووفقًا لشركة التحليلات على السلسلة غلاسنود، يوم ٣ يونيو، بلغ إجمالي التدفقات الصافية من البورصات الرئيسية -٢٣٢٨٦ بيتكوين، وهو أكبر عدد منذ ١٤ مايو.

مخطط صافي التدفقات على البورصات لبيتكوين. المصدر: غلاسنود

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