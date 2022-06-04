حركة بيتكوين إلى ٣٢,٤ ألف دولار كانت وهمية - هذا هو مستوى السعر الذي ينتظره معظم متداولي بيتكوين

تام شمس - السبت 4 يونيو 2022 02:45 صباحاً - جلبت نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو المزيد من الألم للأسواق المالية العالمية حيث أغلق مؤشر ناسداك المركب الثقيل اليوم في ٣ يونيو بانخفاض ٢,٣٪، بينما تخلى مؤشر إس وبي ٥٠٠ عن ١,٤٪ من قيمته.

لم يكن سوق العملات المشفرة أفضل من ذلك، وتظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن محاولة الصباح الباكر لدفع بيتكوين (BTC) إلى ما يزيد عن ٣٠٠٠٠ دولار قد تعرضت لموجة بيع أدت إلى انخفاضها إلى أدنى مستوى يومي لها عند ٢٩٢٨٦ دولارًا.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

إليكم نظرة على ما يقوله العديد من محللي السوق حول توقعات بيتكوين لأنها لا تزال معلقة داخل نطاق تداول ضيق.

السعر عالق في النطاق الأدنى

إن انزلاق بيتكوين إلى نطاقها الحالي كان "متوقعًا"، وفقًا لمتداول العملات المشفرة ومستخدم تويتر باسم مستعار Altcoin Sherpa، الذي نشر المخطط البياني التالي الذي يسلط الضوء على تراجع السعر إلى منتصف نطاق تداوله الأخير.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تويتر

حيث قال Altcoin Sherpa،

"من المحتمل أن يكون الانخفاض قليلًا هو مكان أفضل لفترة طويلة ولكن هذه المنطقة بأكملها متقطعة وغير واضحة جدًا بالنسبة لي بالنسبة للمستويات. وأنا أفضّل الانتظار حتى ٢٨,٤ ألفًا أولًا. #بيتكوين"

كما أعرب المتداول الزميل ومستخدم تويتر باسم مستعار ShardiB٢ عن أسفه لتراجع الأسعار إلى نطاق التداول، مشيرًا إلى أن "قول إيلون، وديمون، وغولدمان، إلخ. إن الاقتصاد سيسوء لفترة من الزمن سيؤثر على الأسواق".

حيث قال ShardiB٢،

"نحتاج إلى الانتظار هنا [في القناة الأدنى] أو قد تكون الزيارة مرة أخرى إلى ٢٨,٦ ألف دولار صحيحة، وبتجاوزه سنحصل على ٢٥ ألف دولار إلى ٢٦ ألف دولار في اعتقادي..."

كان ارتفاع بيتكوين إلى ٣٢٤٠٠ دولار مجرد وهم

تم تقديم نظرة ثاقبة أخرى حول المستويات التي يجب مراقبتها لدخول جيد من قبل EmperorBTC، الذي نشر المخطط البياني التالي الذي يسلط الضوء على "النطاق المرتفع السابق الذي يمثل المقاومة".

المخطط البياني لزوج بيتكوين مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تويتر

حيث قال EmperorBTC،

"يبدو أن المدى إلى ٣٢ ألف دولار كان مجرد انحراف. ولم يكن من المتوقع أن يعمل النطاق المرتفع السابق كمقاومة قوية. نتوقع الدعم في نقطة التحكم الآن."

المضاربون على الصعود سوف يفوزون على المدى الطويل

تم تقديم تقدير حول المدة التي يمكن لمتداولي العملات المشفرة توقع استمرار صراع السوق الحالي من قبل مستخدم تويتر Crypto Rover، الذي نشر المخطط البياني التالي الذي يوضح تشكيل نمط الانعكاس الصعودي.

مخطط بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تويتر

حيث قال Crypto Rover،

"قد يستغرق الأمر ٣ أشهر أخرى قبل أن تبدأ #بيتكوين أخيرًا في الصعود بوتيرة كبيرة. ولكن هناك شيء واحد مؤكد، نحن نقوم بإنشاء نموذج انعكاس نموذجي صعودي للمشترين. والوقت في صالحنا الآن".

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٢١٧ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين هو ٤٦,٣٪.

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