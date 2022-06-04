محافظ الاحتياطي الفيدرالي يوضح من يحتاج إلى تنظيم العملات المشفرة ولماذا يتزايد الطلب عليه

تام شمس - السبت 4 يونيو 2022 02:45 صباحاً - قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر، أمام جمهور في مؤتمر SNB-CIF حول الأصول المشفرة والابتكار المالي في زيورخ، سويسرا، إن التنظيم مطلوب لفتح النظام البيئي للعملات المشفرة أمام جمهور أكبر. حيث قال والر إن الوسطاء الماليين يمكن أن يساعدوا في إدارة المخاطر لمستخدمي العملات المشفرة الجدد، لكن لا يمكنهم القضاء عليها، وتحتاج المنتجات المالية الجديدة وسريعة النمو إلى ثقة الجمهور من أجل البقاء.

استخدم المسؤول المصرفي أمثلة تاريخية لإظهار العلاقة بين الابتكار التقني والتنظيم وتكديس الثروات. حيث قال والر إن "التكنولوجيا الجديدة - والافتقار إلى قواعد واضحة - يعني أن بعض الثروات الجديدة قد تحققت، حتى عندما ضاعت أخرى".

وتابع والر حديثه موضحًا أن المستثمرون المتمرسون يعرفون كيفية العمل في أسواق غير منظمة وقد لا يحتاجون أو يرغبون في التنظيم. وأشار إلى استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا أظهر أنه حتى مع الأصول المشفرة المتفجرة في السنوات الأخيرة، يمتلك ١٢٪ فقط من البالغين الأمريكيين العملات المشفرة، و٩٩٪ منهم يحتفظون بها لأغراض الاستثمار.

قد يرغب الوسطاء في السوق المالية في التنظيم لأن المستخدمين الجدد الذين لديهم تجارب سلبية مع العملات المشفرة قد يدخلون في نزاعات معهم. وأوضح والر: "عندما يبدأ المستثمرون كل يوم في خسارة مدخراتهم، دون سبب سوى الرغبة في المشاركة في سوق ساخنة، يمكن أن تتزايد مطالب العمل الجماعي بسرعة."

هذه المطالب يمكن أن تنمو في المجتمع للخسائر الفردية، مثل الدعوات لتعويض صغار المستثمرين الذين عانوا من خسائر في انهيار النظام البيئي تيرا (LUNC؛ سابقًا LUNA)، حسب رأي البنك المركزي. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على التنظيم لمنع تكرار الموقف.

وللسماح بالوصول الواسع إلى نظام العملات المشفرة البيئي، خلص والر قائلًا: