ألكيمي تُعلن دعمها لتطبيقات ويب ٣ من سولانا في اليوم التالي لتوقف بلوكتشين

تام شمس - السبت 4 يونيو 2022 02:45 صباحاً - في إعلان نشرته ألكيمي بعد يوم واحد فقط من توقف شبكة سولانا مؤقتًا يوم ١ يونيو، أعلنت منصة تطوير ويب ٣ ومزود البنية التحتية عن دعمها لشبكة بلوكتشين المثيرة للجدل.

بسبب خطأ جعل من المستحيل الوصول إلى إجماع الشبكة، تم إيقاف بلوكتشين سولانا لمدة أربع ساعات تقريبًا يوم الأربعاء. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختراق النظام، حيث تم إيقاف الوظائف العادية خمس مرات بالفعل هذا العام.

ولا يبدو أن هذا يمثل مشكلة بالنسبة لشركة ألكيمي، والتي تمنح المطورين القدرة على استخدام برمجياتها وبنيتها التحتية في التطبيقات المبنية من قبل سولانا. الآن يُقال إن الشركة التي تعتبر منشئ واجهة برمجة تطبيقات ويب ٣ تُسمى ألكيمي سوبرنود ومجموعة تطوير تستخدم للمراقبة وتصحيح الأخطاء تسمى ألكيمي بيلد تقدر قيمتها بـ ١٠,٢ مليارات دولار.

أثبت هذا البرنامج أنه مفيد في الماضي عند التوسع والمراقبة، مع بعض أكبر شركاء الشركة بما في ذلك مشاريع مثل سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف "أوبن سي" وبروتوكول السيولة آيف (AAVE).

حيث قال فرانشيسكو أغوستي، كبير مسؤولي التكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة فانتوم، إن شركته متحمسة لتكامل سولانا في ألكيمي. حيث قال: "تتمتع البنية التحتية ومجموعة المنتجات الخاصة بهم بسجل حافل من مزايا الأداء". "سيغير هذا قواعد اللعبة بالنسبة لفانتوم وأي مطورين آخرين على شبكة سولانا يختارون بدء استخدام ألكيمي."

يوضح هذا التكامل الجديد أنه على الرغم من الانقطاعات الأخيرة وانخفاض سعر توكن SOL الأصلي لسولانا بنسبة ٨٥٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق، يبدو أن شبكة بلوكتشين لم تفقد ثقة المطورين وبالتالي تظل مصدرًا قيمًا عند بناء تطبيقات ويب ٣ فعالة.