الأسهم ترتفع والعملات الرقمية البديلة تتخلى عن مكاسبها.. وقوة الدولار قد تدفع بيتكوين للانخفاض أكثر

تام شمس - السبت 4 يونيو 2022 02:45 صباحاً - بين ٢٣ و٢٧ مايو، شهدت أسواق الأسهم أداءً مثيرًا للإعجاب، حيث ارتفع مؤشر الصندوق المتداول بالبورصة لناسداك (NASDAQ: QQQ) بأكثر من ٧٪ وارتفع مؤشر إس وبي ٥٠٠ (NYSE: SPY) بما يزيد عن ٦,٥٠٪.

المخطط البياني الأسبوعي لـ QQQ (NYSE). المصدر: تريدينغ فيو

حاليًا، تواجه جميع المؤشرات الرئيسية مستويات مقاومة فنية كبيرة فوق مستويات تداولها الحالية. ومع حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة والمخاوف من حدوث ركود اقتصادي؛ قد يكون الارتداد محدودًا.

العملات المشفرة تنخفض مرة أخرى

قد يغلق سوق العملات الرقمية بشكل ثابت نسبيًا ولكن منخفضًا خلال الأسبوع، مما يوسع سلسلة الخسائر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو تسع خسائر أسبوعية متتالية. كانت بعض العملات البديلة هذا الأسبوع في المنطقة الخضراء، مثل كاردانو (ADA) وستيلر (XLM)، على سبيل المثال، لكن كلاهما شهد تلاشي ٥٠٪ إلى ٧٠٪ من هذه المكاسب.

المخطط البياني الأسبوعي لإجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة. المصدر: تريدينغ فيو

يقف إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة فوق مستوى ١,٢٠ تريليون دولار، والذي يقترب بشكل غير مريح من المنطقة الحرجة البالغة ١ تريليون دولار.

النفط يستمر في الارتفاع

تستمر العقود الآجلة للخام الخفيف (NYMEX: CL) في الارتفاع ويمكن أن تكمل إغلاقًا ضمنيًا بالقرب من أعلى مستوياتها خلال ١٤ عامًا، وهي مستويات لم نشهدها منذ أواخر يوليو ٢٠٠٨. من ١١ أبريل إلى ٣ يونيو، ارتفع النفط بالفعل بأكثر من ٢٠٪ واستقر تحت مستوى ١٢٠ دولارًا بقليل.

المخطط البياني الأسبوعي للعقود الآجلة للنفط (NYMEX). المصدر: تريدينغ فيو

أظهرت بيانات مخزون النفط الخام الأسبوعية في ١ يونيو انخفاضًا أكبر على نطاق واسع بمقدار -٥ ملايين برميل مقابل -١,٣٥ مليون المتوقع. حتى الاتفاق الأخير من أوبك+ لمضاعفة الإنتاج تقريبًا فشل في إعاقة صعود النفط.

السلع الغذائية تهبط

انخفضت العقود الآجلة للقمح (CBOT: ZW) والعقود الآجلة للذرة (CBOT: ZC) هذا الأسبوع، بنسبة -١٠٪ و-٦٪ على التوالي. ومع ذلك، فإن الانخفاض في هذه الأسواق يرجع على الأرجح إلى ظروف ذروة الشراء الممتدة بشدة، مما أدى إلى تراجع فني. ولا تزال المخاوف العالمية وعدم اليقين بشأن الأمن الغذائي والندرة تعصف بهذه السوق.

المخطط البياني الأسبوعي لعقود القمح الآجلة (CBOT). المصدر: تريدينغ فيو

تعافي الدولار قد يكون في الطريق

مثل القمح والذرة، يخرج الدولار من التراجع الفني من ظروف ذروة الشراء الممتدة. نتيجة لذلك، ضمن نظام إشيموكو كينكو هيوo، فإن مؤشر الدولار الأمريكي (TVC: DXY) لديه إغلاق ضمني للأسبوع أعلى مع ربح هامشي بنسبة ٠,٣٪.

شهد الارتداد الفني القوي لتينكان سين الأسبوعي ارتداد DXY بأكثر من +١٪، لكن معظم هذه المكاسب قد ضاعت. يمكن أن ينخفض ​​مؤشر DXY إلى المستوى الحرج ١٠٠ بالقرب من كيجون سين الأسبوعي، ولكن الاختلاف الصعودي الخفي بين المخطط البياني والمؤشر المركب قد يمنع المزيد من الضغط الهبوطي.

بالنسبة للمتداولين والمستثمرين في العملات المشفرة، يُنظر أحيانًا إلى DXY على أنه سوق غير مرتبط. بمعنى آخر، عندما يتحرك DXY لأعلى، تتحرك بيتكوين (BTC) والعملات البديلة للأسفل.

ليس هذا هو الحال دائمًا، ولكن يجب أن يُنظر إلى DXY على أنه رحلة إلى بر الأمان. عندما ينتقل المال إلى الدولار، يُفترض حينئذٍ أن المشاركين في السوق خائفون وغير متأكدين.

إلى جانب استمرار عدم اليقين الاقتصادي وبعض الاهتزاز في سوق العمل، قد يواصل DXY ارتفاعه المطرد.

البيانات الاقتصادية الرئيسية للأسبوع المقبل التي ينبغي الانتباه لها

• ٧ يونيو: الميزان التجاري الكندي وبيانات مؤشر آيفي لمديري المشتريات. تغيير مخزون النفط الخام الأمريكي API.

• ٩ يونيو: قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة. مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة.

• ١٠ يونيو: معدل البطالة الكندية. التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، ومعدل التضخم الحقيقي، والتضخم الأساسي (على أساس سنوي) ومعنويات المستهلكين في ميتشغان.

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