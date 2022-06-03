المدعي العام لنيويورك يحذر من استثمارات العملات المشفرة وسط جهود حكومية لحظر التعدين

تام شمس - الجمعة 3 يونيو 2022 03:56 مساءً - في الوقت الذي تواصل فيه نيويورك جهودًا لحظر تعدين العملات المشفرة القائمة على إثبات العمل (PoW)، قام المدعي العام بتذكير المستثمرين بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة.

ففي تنبيه للمستثمرين نُشر يوم الخميس، قالت المدعي العام لنيويورك، ليتيتيا جيمس، إن المستثمرين "يخسرون المليارات" في العملات المشفرة. وأوضحت جيمس أنه حتى الأصول الرقمية المعروفة والتي يتم تداولها في البورصات ذات السمعة الطيبة يمكن أن تنهار. ولهذا السبب، فإن المدعي العام مقتنع بأن استثمارات العملات المشفرة تخلق "ألمًا أكثر من مكاسب" للمستثمرين.

وبغض النظر عن هذا، حثت جيمس سكان نيويورك على توخي مزيد من الحذر عند وضع أموالهم في العملات المشفرة. حيث قالت المدعي العام إن هذه الاستثمارات قد تصبح مصدر قلق بدلًا من ثروة بسبب تقلبها.

وسلط التنبيه المنشور الضوء أيضًا على العديد من العوامل التي تثني المستثمرين، والتي تشمل عدم القدرة على التنبؤ بالسوق، والصعوبات في صرف الأموال، وارتفاع تكاليف المعاملات وعدم استقرار بعض العملات المستقرة. كما ذكّر الإعلان المستثمرين بأن العديد من العملات الرقمية غير منظمة.

جاء التحذير في الوقت الذي أقر فيه مجلس شيوخ ولاية نيويورك مشروع قانون يحظر تعدين إثبات العمل داخل الولاية. وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل الحاكمة كاثي هوشول، فسيتم حظر عمليات التعدين الجديدة، ولن يتمكن من لديهم تراخيص للعمل من تجديد تصاريحهم.

في الوقت نفسه، دعت شركة كينجين للطاقة ومقرها كينيا القائمين بتعدين مناجم البيتكوين (BTC) لشراء الطاقة المتجددة الفائضة. ووفقًا لمسؤول تنفيذي في الشركة، هناك مساحة كبيرة داخل الدولة وهم متشوقون للترحيب بالقائمين بالتعدين.