مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك يقر وقف تعدين بيتكوين

تام شمس - الجمعة 3 يونيو 2022 03:56 مساءً - وافق مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك على مشروع قانون حظر التعدين المثير للجدل لإثبات العمل (PoW) والذي من شأنه أن يحظر أي عمليات تعدين جديدة لبيتكوين (BTC) في الولاية.

تم تمرير مشروع قانون حظر تعدين إثبات العمل لأول مرة من قبل مجلس الولاية في أبريل الشهر الماضي. ويهدف إلى حظر أي عمليات تعدين جديدة في الولاية للعامين المقبلين. الآن، تم توجيه مشروع القانون إلى مكتب الحاكم، والذي بمجرد الموافقة عليه، سيجعل نيويورك أول ولاية في الولايات المتحدة تفرض حظرًا على تعدين العملات المشفرة.

وضع مشروع القانون اعتبارًا من ٣ يونيو. المصدر: مجلس شيوخ ولاية نيويورك

يتم استخدام إجماع تعدين إثبات العمل في الغالب من قبل القائمين بتعدين بيتكوين ويعتبر أحد أكثر طرق التعدين أمانًا وأكثرها لامركزية. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة مثيرة للجدل لأنها تتطلب كمية عالية بشكل لا يصدق من الطاقة.

أدى التصويت على مشروع القانون إلى تحول العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من المترددين إلى التأييد، زاعمين أنهم قلقون بشأن انبعاثات الكربون.

ولن يحظر مشروع القانون عمليات التعدين الجديدة فحسب، بل يرفض أيضًا تجديد التراخيص لأولئك الذين يعملون بالفعل في الدولة. لا يمكن لأي عملية تعدين جديدة في إثبات العمل في الولاية أن تعمل إلا إذا كانت تستخدم طاقة متجددة بنسبة ١٠٠٪.

كانت آلية إجماع تعدين بيتكوين واحدة من أهم الموضوعات التي نوقشت بين صانعي السياسة بمساعدة جماعات الضغط البيئية والمليارديرات التي تدعم إجماع تعدين إثبات الحصة، وهو أقل استهلاكًا للطاقة. وقد قام غرينبيس، بالإضافة إلى كريس لارسن المؤسس المشارك لشركة ريبل، بحملات لتغيير التعليمات البرمجية لبيتكوين.

غالبًا ما يركز صانعو السياسة فقط على الاستهلاك العالي للطاقة من قبل القائمين بتعدين بيتكوين، متجاهلين حقيقة أن جزءًا كبيرًا من هذه الطاقة يأتي من مصادر متجددة، خاصة في نيويورك حيث يتم إنتاج ٥٠٪ من الطاقة من مصادر متجددة.

اكتسبت الانتقادات الموجهة للتعدين في إثبات العمل زخمًا العام الماضي في ذروة الموجة الصعودية. ومع ذلك، بحلول نهاية العام الماضي، أوضح تقرير لمجلس تعدين بيتكوين بقيادة مايكروستراتيجي أن أكثر من ٦٠٪ من استهلاك الكهرباء بواسطة شبكة بيتكوين يأتي من مصادر نظيفة.

استخدام الطاقة المستدام بواسطة بيتكوين مقابل الصناعات الأخرى. المصدر: BMC

اقترح البرلمان الأوروبي حظرًا مشابهًا للتعدين في أسطر العمل، ومع ذلك، فقد عدل الاقتراح بإزالة الحظر وسط اعتراض عام متزايد.

ويعتقد الخبراء أن قرار نيويورك بحظر التعدين في إثبات العمل من شأنه أن يخلق تأثير الدومينو وقد تتبعه ولايات أخرى. تعد الولايات المتحدة حاليًا الرائدة عالميًا في معدل هاش تعدين بيتكوين، حيث تمثل ٣٨٪ من قوة تعدين الشبكة.