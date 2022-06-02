شركة طاقة أمريكية تفتتح منشأة لتعدين العملات المشفرة في الشرق الأوسط لاستخدام الغاز الطبيعي العالق

تام شمس - الخميس 2 يونيو 2022 03:52 مساءً - نظرًا لأن النقاش الساخن حول الجوانب الأخلاقية لاستخدام الوقود الأحفوري في تعدين العملات المشفرة لا يزال أحد الموضوعات الرئيسية للصناعة، فإن الشراكة غير المتوقعة بين شركة تعدين مقرها دنفر وحكومة بلد شرق أوسطي غني بالغاز يرسم الآفاق للدور الإيجابي للعملات المشفرة في التخلص من نفايات الوقود الأحفوري.

ففي يوم الأربعاء، ١ يونيو، أفادت بلومبرغ أن شركة كروزو إنرجي، وهي شركة تعيد استخدام طاقة الوقود المهدرة إلى الطاقة الحاسوبية لتعدين العملات الرقمية، ستبدأ عملها في عُمان، وهي دولة تصدر ٢١٪ من إنتاجها من الغاز وتسعى إلى عدم حرق الغاز بحلول عام ٢٠٣٠.

ستقوم الشركة الأمريكية بافتتاح مكتب في العاصمة مسقط، وتركيب معداتها لالتقاط مخلفات الغاز في مواقع الآبار. وقد عقدت بالفعل ورشة عمل مع أكبر منتجي الطاقة العمانيين، أو كيو ش.م.ع.م وشركة تنمية نفط عمان. سيتم إطلاق المشروع التجريبي الأول بحلول نهاية هذا العام أو أوائل عام ٢٠٢٣، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة كروزو، تشيس لوكميلر.

ينبع اهتمام الحكومة العمانية في الشراكة من هدف خفض نسبة اشتعال الغاز في البلاد - أي احتراق الغاز القابل للاشتعال المفرط في عملية الاستخراج. جنبًا إلى جنب مع الجزائر والعراق وليبيا ومصر والمملكة العربية السعودية، تمثل عمان ٩٠٪ من حرق المنطقة العربية، في حين أن المنطقة نفسها مسؤولة عن ٣٨٪ من الاحتراق العالمي. في عام ٢٠١٨، وفقًا لتقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة، ذهب ١٠٪ من إجمالي استهلاك الغاز في عُمان إلى الحرق.

وفي بيان رسمي، شدد لوكميلر على مهمة شركته المتمثلة في تواجدها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمساعدة الحكومات المحلية في معركتها مع الاشتعال: