تصوُّر المستثمرين للعملات المشفرة يتغير نحو الأفضل: استطلاعٌ من الإيكونوميست

تام شمس - الخميس 2 يونيو 2022 03:52 مساءً - يرسم تقرير نشرته الإيكونوميست مستقبلًا مشرقًا لاعتماد العملات المشفرة، حيث يتوقع المشاركون في الاستطلاع تزايد الطلب في المستقبل القريب.

إذ نشرت مجلة "إيكونوميست إمباكت" نتائج تقرير "Digimentality Report" الخاص بها، حيث بحثت في ثقة المستهلك في المدفوعات الرقمية والعقبات التي أعاقت رقمنة الوظائف النقدية الأساسية. توفر البيانات التي تم الحصول عليها غذاءً للفكر والمنظور، حيث تقارن الاتجاهات من الدراسات الاستقصائية السابقة حول هذا الموضوع التي أجريت في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.

تم جمع المعلومات من استطلاع رأي للمستهلكين أكمله ٣٠٠٠ مستهلك في أوائل عام ٢٠٢٢، حيث يعيش نصف المستجيبين في الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية وأستراليا وسنغافورة. أما النصف الآخر فكانوا من دول نامية من بينها البرازيل وتركيا وفيتنام وجنوب إفريقيا والفلبين.

حوالي ٧٥ بالمائة من المشاركين حصلوا على تعليم عالٍ أو أعلى واستخدموا مجموعة متنوعة من طرق الدفع الرقمية لدفع ثمن السلع أو الخدمات. وشمل الجزء الأخير من الاستطلاع ١٥٠ من المستثمرين المؤسسيين ومشاركين في إدارة الخزانة للشركات - مما أعطى نظرة ثاقبة لموقف النظام المالي التقليدي الأوسع حول هذا الموضوع.

كانت إحدى الدروس المستفادة الرئيسية هي المشاعر السائدة من المستثمرين الذين اتفقوا على أن العملات المشفرة مفتوحة المصدر مثل بيتكوين (BTC) أو إيثريوم (ETH) مفيدة كعامل تنوّع في المحفظة أو حساب الخزانة.

وقد أعرب ٨٥ في المائة من المستجيبين عن هذا الرأي، في حين أشار تسعة من كل عشرة مستثمرين مؤسسيين ومديري خزانات الشركات أجابوا عن الاستطلاع إلى أن الطلب على جميع العملات المشفرة، بما في ذلك عملات البنوك المركزية وشبكات بلوكتشين الخاصة بالمؤسسات، قد زاد خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار التقرير إلى أن ظهور ويب ٣ ومشاريع الميتافيرس المختلفة قد يزيد هذا الطلب. وافق ٧٤ في المائة من المستجيبين أيضًا على أن التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) هي فئة أصول ناشئة تخطط المنظمات لاكتسابها وتداولها.

كانت العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) نقطة محورية أخرى، حيث يتوقع عدد متزايد من المستهلكين من حكوماتهم أو البنوك المركزية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي بحلول عام ٢٠٢٥. ويعتقد ٦٥ بالمائة من المديرين التنفيذيين الذين شاركوا في الاستطلاع أن عملات البنوك المركزية الرقمية من المرجح أن تستبدل العملات الورقية المادية في البلدان التي تعمل فيها.

تم تحديد اللوائح التنظيمية على أنها العقبة الأساسية التي تمنع المستثمرين المؤسسيين أو سندات الخزانة الخاصة بالشركات من استخدام العملات المشفرة. في حين أشار ٣٥ في المائة من المستجيبين إلى ثقة السوق أو فهم المجال كعقبة - وهو انخفاض ملحوظ في الإدراك من ٤٧ في المائة من دراسة أُجريت في عام ٢٠٢١.