المجتمع يرد على خطاب مكافحة العملات المشفرة الذي تم إرساله إلى المشرعين الأمريكيين

تام شمس - الخميس 2 يونيو 2022 03:52 مساءً - أدت زيادة جماعات الضغط في مجال العملات المشفرة مؤخرًا إلى بذل جهود من قبل الأفراد المناهضين للعملات المشفرة في مجال التكنولوجيا لحث المنظمين من خلال خطاب لمقاومة تأثير دعاة بلوكتشين. ردًا على ذلك، انتقد مجتمع العملات المشفرة هذه الخطوة وقدم حججًا مضادة ضد محتويات الرسالة.

تم توقيع الرسالة من قبل ٢٦ شخصية تقنية، ووصفت الرسالة المرسلة إلى المشرعين في الولايات المتحدة الأصول المشفرة بأنها "أدوات مالية رقمية محفوفة بالمخاطر ومعيبة وغير مثبتة". كما أعربت عن خلافات حول إمكانات تقنية بلوكتشين وحثت المنظمين على وضع لوائح أكثر صرامة للعملات المشفرة.

لم يلتزم مجتمع العملات المشفرة الصمت حيث تفاعل الكثيرون وأعربوا عن عدم موافقتهم على الرسالة ومحتوياتها. كذلك قدم المحامي التكنولوجي بريستون بيرن رأيه في هذه القضية. ففي إحدى المدونات، قام بيرن بتشريح الرسالة وقدم حججًا مضادة للادعاءات التي قدمها الموقّعون عليها.

ووفقًا للمحامي، لا يريد مجتمع العملات المشفرة "ملاذًا آمنًا" بل يريد ضمانًا تنظيميًا. كما انتقد محامي التكنولوجيا بعض الموقّعين، واصفا إياهم بـ "الباحثين عن الاهتمام".

إلى جانب بيرن، انتقد ميلتم ديميرورز، كبير مسؤولي الإستراتيجية في كوين شيرز، الموقّعين أيضًا، مشيرًا إلى أنهم معروفون بأنهم متصيدون "مناهضون للعملات المشفرة".

كما أعطى أستاذ الفلسفة برادلي ريتلر رأيه في الرسالة. ووفقًا لريتلر، فإن كتابة مقال يتطلب دعمًا وأن الرسالة قد فشلت في دعم مزاعمها. في سلسلة تغريدات على تويتر، قدم ريتلر نقدًا تفصيليًا لمزاعم "إخوان التكنولوجيا".

وفي تغريدة، قال فيتاليك بوتيرين، مؤسس إيثريوم، إن كون الناشط والمدون كوري دوكتورو موقعًا على الرسالة "يزعج ويثير إرباكًا للكثير من دعاة العملات المشفرة".