حكومة كوريا الجنوبية تُصبح من أوائل المستثمرين في ميتافيرس

تام شمس - الخميس 2 يونيو 2022 03:52 مساءً - تراهن كوريا الجنوبية، وهي دولة معروفة بموقفها التنظيمي الصارم في مجال العملات المشفرة، بشكل كبير على الميتافيرس. إذ ستستثمر الحكومة أكثر من ٢٢٣,٧ مليار وون (١٧٧,١ مليون دولار) مباشرة في مشاريع ميتافيرس المختلفة.

ويجعل قرار الاستثمار في تكنولوجيا الميتافيرس الناشئة من كوريا الجنوبية واحدة من أولى الحكومات الوطنية التي تقوم بذلك. جاء الاستثمار في إطار برنامج "Digital New Deal" الذي تم إعداده للاستثمار في التقنيات الناشئة.

ويرأس البرنامج وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد بقيادة ليم هايسوك. حيث وصف هايسوك الميتافيرس بأنه "قارة رقمية مجهولة ذات إمكانات غير محددة"، مما يشير إلى اهتمام الحكومة بأخذ زمام المبادرة في التكنولوجيا الميتافيرس.

سيتم استخدام الصندوق الوطني أولًا لبناء منصة ميتافيرس على مستوى العاصمة تسمح للمواطنين بالوصول إلى مختلف المخططات والخدمات الحكومية تقريبًا، حسبما ذكرت سي إن بي سي.

وقد يدفع استثمار حكومة كوريا الجنوبية في مشاريع ميتافيرس الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها.

جاءت التقارير حول الاهتمام المتزايد من جانب حكومة كوريا الجنوبية بالميتافيرس لأول مرة في فبراير عندما أطلق اثنان من كبار تجار التجزئة ميتافيرس وتكامل الذكاء الاصطناعي لمنصاتهم لتعزيز تجربة العملاء.

كان الميتافيرس أحد الموضوعات الرئيسية للنقاش خلال المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ٢٠٢٢ الذي اختتم مؤخرًا، حيث توقع الخبراء أن الميتافيرس سيساعد في مختلف المجالات خاصة العمليات الطبية والإنقاذ حيث يصبح أحيانًا من المستحيل على البشر تنفيذ المهام شخصيًا، ويمكن لإعداد الواقع الافتراضي أن يساعد بشكل كبير.