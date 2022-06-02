عائدات التعدين اليومية لبيتكوين تتراجع في مايو إلى أدنى مستوى لها خلال أحد عشر شهرًا

تام شمس - الخميس 2 يونيو 2022 03:52 مساءً - استمرت أرباح تعدين بيتكوين (BTC) وربحيتها في الانخفاض جنبًا إلى جنب مع سعر الأصل هذا العام مع اشتداد شتاء العملات المشفرة.

وقد كان شهر مايو أحد أسوأ الشهور بالنسبة للقائمين بتعدين بيتكوين في العام الماضي حيث استمرت الإيرادات والربحية في الانخفاض. إذ انخفضت عائدات التعدين اليومية لبيتكوين بنسبة تصل إلى ٢٧٪ في مايو، وفقًا لبيانات من مصادر واي تشارتس من بلوكتشين دوت كوم.

في ١ مايو، أبلغ مزود التحليلات عن إيرادات يومية بقيمة ٤٠,٥٧ مليون دولار للقائمين بتعدين بيتكوين، ولكن بحلول نهاية الشهر، انخفض إلى ٢٩,٣٧ مليون دولار. وسجلت عائدات التعدين اليومية أدنى مستوى لها خلال ١١ شهرًا عند ٢٢,٤٣ مليون دولار يوم ٢٤ مايو.

عائدات التعدين اليومية لبيتكوين حتى تاريخه - واي تشارتس دوت كوم

ارتفعت عائدات التعدين اليومية إلى ذروتها عند حوالي ٨٠ مليون دولار في أبريل ٢٠٢١ لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بنسبة ٦٢٪ إلى المستويات الحالية.

ووصلت ربحية التعدين، وهي مقياس للدولارات اليومية لكل تيراهاشة في الثانية، إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر ٢٠٢٠، وفقًا لبيت إنفو تشارتس. ويفيد موفر مقاييس العملات المشفرة حاليًا بوجود ربحية تعدين تبلغ ٠,١١٢ دولارًا في اليوم لـ ١ تيراهاش في الثانية.

علاوة على ذلك، شهد المقياس انخفاضًا بنسبة ٥٦٪ منذ بداية العام وانخفض بأكثر من ٧٥٪ منذ أعلى مستوياته في عام ٢٠٢١ عند ٠,٤٥٠ دولار أمريكي يوميًا لكل تيراهاش في الثانية.

ربحية تعدين بيتكوين على مدى سنة - بيت إنفو تشارتس

لا تزال معدلات هاش شبكة بيتكوين مرتفعة، مع المتوسط ​​اليومي الحالي عند ٢١١,٨٢ إكساهاش في الثانية، وفقًا لمخططات بيت إنفو تشارتس. وقد انخفض الرقم بنسبة ١٦٪ تقريبًا عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند ما يزيد قليلًا عن ٢٥٠ إكساهاش في الثانية يوم ٢ مايو.

قد تشير معدلات الهاش المرتفعة ولكن الربحية المنخفضة إلى وجود مستوى أكبر بكثير من المنافسة في قطاع تعدين بيتكوين أكثر مما رأينا سابقًا. ففي الأسواق الهابطة السابقة، قام المعدّنون بإيقاف منصاتهم حيث انخفض سعر الأصول وأصبحت العمليات غير مربحة مؤقتًا.

بالإضافة إلى ذلك، وصلت تدفقات القائمين بالتعدين إلى البورصا لأعلى مستوى خلال أربعة أشهر، وفقًا لغلاسنود، مما يشير إلى أنهم ربما يقومون باستعدادات لبيع بعض عملاتهم لتغطية انخفاض الإيرادات.