مدير المنتجات السابق في أوبن سي متهم بالتداول من الداخل

تام شمس - الخميس 2 يونيو 2022 02:49 صباحاً - يوم الأربعاء، اتهم المدعون الأمريكيون في مانهاتن ناثانيال شاستين البالغ من العمر ٣١ عامًا، بالتداول من الداخل. شاستين هو مدير منتجات سابق في أوبن سي، وهو أكبر سوق للتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT). وستكون هذه هي الحالة الأولى من نوعها فيما يتعلق بالأصول الرقمية والتحقيقات الجنائية التقليدية.

إذ يدعي المدعون أن شاستين اشترى ٤٥ ممن التوكنات غير القابلة للإتلاف من خلال محافظ ساخنة مجهولة وحسابات مجهولة على أوبن سي ثم باعها لجني الأرباح بعد فترة وجيزة. وهو يُزعم أنه اشتراها قبل فترة وجيزة من ظهورها على الصفحة الرئيسية لسوق أوبن سي وباعها لتحقيق ربح بعد ذلك مباشرة. وبصفته مدير المنتجات، كان بإمكانه اختيار التوكنات غير القابلة للإتلاف التي تم تمييزها، مما يمنحه وصولًا مباشرًا إلى المعلومات الداخلية التي أنشأها بنفسه.

تضمنت الدعوى المكونة من ١١ صفقة منفصلة توكنات غير قابلة للإتلاف تسمى "Spectrum of a Ramenfication Theory" تم شراؤها يوم ١٤ سبتمبر ٢٠٢١، والتي كان من الممكن بيعها في صباح اليوم التالي بما يقرب من أربعة أضعاف سعر الشراء.

وقد علق المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز على التزام مكتبه بمتابعة التداول من الداخل بجميع أشكاله. واتُهم شاستين بغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني. كلتا التهمتين تصل عقوبتهما إلى ٢٠ عامًا كحد أقصى.

تدعي أوبن سي أنها علمت بأنشطة شاستين، وفتحت تحقيقًا وطلبت منه المغادرة عندما اتضح أنه انتهك سياسة الشركة. وبعد فترة وجيزة، استقال تشاستين طواعية وبدأ العمل في مشروعه الخاص، أوفال.