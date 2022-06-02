الكنديون يشترون الانخفاض مع وصول مقتنيات بربوس بيتكوين إي تي إف إلى مستويات عالية جديدة

تام شمس - الخميس 2 يونيو 2022 12:48 صباحاً - على الرغم من تصحيح الأسعار في شهر مايو، والذي أدى إلى انخفاض سعر بيتكوين (BTC) إلى ٢٣٨٠٠ دولار، يبدو أن المستثمرين المؤسسيين غير مستعدين لفقدان الثقة في العملة المشفرة.

إذ شهد صندوق بربوس بيتكوين المتداول بالبورصة، الذي تم إطلاقه في فبراير ٢٠٢١، تدفقًا ثابتًا للداخل خلال أيام التداول الخمسة الماضية. وقد زادت حيازات الصندوق إلى ٤٣٧٠١,٧ بيتكوين اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات غلاسنود التي نشرها جان ووستنفلد. ويعتبر هذا هو أعلى مستوى على الإطلاق.

والجدير بالذكر أن صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة الكندي اشترى ٢٠٠٦ بيتكوين يوم الخميس و٢٧٨٠ بيتكوين يوم الثلاثاء.

يبدو أن التدفقات الداخلة تتماشى مع اتجاه أوسع قصير الأجل للمشترين المؤسسيين الذين يستثمرون في العملات المشفرة مرة أخرى. وتكشف بيانات من كوين شيرز أن منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية شهدت تدفقات تراكمية بقيمة ٨٧ مليون دولار الأسبوع الماضي، حيث مثلت منتجات بيتكوين ٦٩ مليون دولار من هذا الإجمالي.

تأتي هذه الأخبار كإغاثة من تدفق الأصول الرقمية الناجم عن انهيار السوق في الشهر الماضي، والذي شهد ١٤١ مليون دولار من إجمالي التدفقات الخارجة من الصناديق المؤسسية في أسبوع ٢٤ مايو. كان هذا أعلى تدفق خارجي منذ يوليو ٢٠٢١.

ومع ذلك، وفقًا لتقرير كوين شيرز، لا يزال مقياس الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حاليًا عند أدنى مستوى له منذ منتصف عام ٢٠٢١ حيث يبدو أن بعض المشترين المؤسسيين ينتظرون انخفاض الأسعار لتدفق العملات المشفرة إلى أموالهم مرة أخرى.