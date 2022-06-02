سي زي رئيس باينانس يقول إنه "متشكك" بشأن إعادة إطلاق تيرا

تام شمس - الخميس 2 يونيو 2022 12:48 صباحاً - أعرب الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، تشانغ بينغ زاو، المعروف أيضًا باسم سي زي، عن شكوكه حول خطة إحياء نظام تيرا البيئي وإطلاق توكن LUNA الجديد.

حيث قال سي زي في مقابلة حصرية مع كوينتيليغراف: "أحاول ألا أتنبأ بما سيفعله المجتمع [...] يوجد الكثير من المتشككين. وأنا أحد هؤلاء الأشخاص".

بعد انهيار تيرا يو إس دي (UST)، العملة المستقرة للنظام البيئي تيرا، انتقد سي زي فريقها لعدم تعامله مع الأزمة بشكل صحيح وأشار إلى عيوب المشروع التي أدت إلى الانهيار. ومع ذلك، تشارك باينانس الآن بنشاط في خطة إحياء تيرا من خلال استضافة توزيع توكنات LUNA الجديد الخاص بها.

وحسبما أشار سي زي، على الرغم من الشكوك الواسعة حول إعادة إطلاق تيرا، تتحمل باينانس مسؤولية مساعدة المستخدمين المتأثرين بانهيار LUNA.

حيث أوضح قائلًا: "ما زلنا بحاجة إلى ضمان استمرارية وصول الناس إلى السيولة. [...] علينا دعم خطة الإحياء على أمل أن تنجح".

وفقًا لسي زي، يجب أن يكون إخفاق تيرا بمثابة تحذير للمشاريع التي تعتمد على نماذج أعمال غير مستدامة تعتمد على "الحوافز القوية".

وحسبما أشار، تقدم مشاريع العملات المشفرة مثل تيرا عوائد عالية لجذب الناس على أمل أنه بمجرد وجود عدد كافٍ من المستخدمين، ستصبح مربحة.

وأشار سي زي إلى أنه "يجب أن ننظر إليهم حقًا بطريقة أساسية لقياس زيادة الإيرادات، والمزيد من الدخل الذي يتم تحقيقه من مجرد دفع تعويضات تحفيزية".

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